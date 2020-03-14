和新店男同名同姓！他被網謾罵「垃圾」喊冤：人不是我殺的

新北市新店區13日深夜發生恐怖的隨機殺人命案。王姓凶嫌與妻子吵架後，情緒失控持刀刺死機車騎士。死者林男的父親今天受訪時，怒斥凶嫌「真的很可惡」。

新北市林姓男子昨晚騎機車到新店區準備載下班的姊姊回家，在路邊停等時突遭王嫌從後背部猛刺一刀致死。台北地檢署檢察官今天複訊後認為，王嫌涉犯殺人重罪且有逃亡之虞，向法院聲請羈押。

由於凶嫌手段冷血殘酷，案發後網路一片罵聲。與凶嫌同名同姓的網友遭池魚之殃，臉書（Facebook）與私訊遭不知情網友謾罵攻擊，他今天傍晚趕緊澄清「拜託各位行行好，人不是我殺的，我只是剛好同名同姓」。

王嫌與妻子爭吵後情緒失控隨機殺人，讓無辜騎士被害。案發時附近店家監視器畫面顯示，王嫌打開轎車門從駕駛座下車後，手持利刃直接往前走向林男刺殺，還因用力過猛兩人一起跌倒。

畫面顯示被害林男的機車恰好位於計程車與凶嫌轎車之間，王嫌行凶跌倒後隨即起身，嘴裡叼著菸若無其事，冷血持刀走回車上駕車離去。

從另外的行車記錄器畫面顯示，林男遭刺後機車往右傾倒，手撫著腰痛苦的喊著「救命、救命」，隨後熱心路人上前幫忙撥電話報案，但他因血流不止，送醫後傷重不治。

警方調查，王嫌隨機殺人肇因於昨晚將車子停在中正路某超商前時，為了吃晚餐問題與妻子在轎車內吵架，王嫌情緒失控憤而下車行凶。

網路議論紛紛，有人批評「他的妻子就這樣放任自己的丈夫拿刀下車捅人」，也有網友說，「這種（凶嫌）不被判死的話，那就真的很沒天理」。許多意見都認為，類似惡性重大的人，該判死刑就判死刑，且一定要執行死刑。

王嫌的妻子在車上目睹犯案過程，在車上哭喊先生的名字，大聲質疑「你幹什麼」。王嫌逃逸過程，王妻在車上不斷哭喊「你快報警、快叫救護車」。

王嫌將手機交給妻子撥打電話報警，並告知目前行車動線，在新店區秀朗橋頭被攔下帶回詢問。警方調查，王嫌供稱他因未定期服藥，情緒爆走失去理智殺人。

據調查，無辜慘死的林男是家中獨子，平時個性乖巧，昨晚騎機車接二姊下班時，還傳手機訊息「我到樓下了」。未料，姊姊下班看到機車及滿地血跡，以為發生車禍，詢問員警獲悉凶殺案件，打弟弟手機後，從醫院獲知弟弟傷重不治的消息，讓她崩潰痛哭。

檢方今天在台北慈濟醫院相驗，林男父親面對媒體提問時，悲痛地以台語說：「他（指王嫌）真的很可惡」。林父說，昨天接獲消息時，腦袋一片空白，完全不知道該說什麼。

林父說，他與妻子、3個女兒及兒子，一家人住在新北市中和區，當時為了拚兒子才生林男，兒子個性乖巧，與大姊年齡相差10多歲，他帶兒子一起從事裝潢工程。

林男平日生活單純，喜歡參加宮廟活動，在臉書常分享活動照片，與家人感情深厚，每天騎車往返中和與新店接送二姊上下班，未料昨晚完全沒發覺後方有人靠近，枉死刀下。