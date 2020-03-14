網路留言互嗆引殺機 少年持槍埋伏狙擊仇家

新北市夏姓男子昨天開車載女友返家，遭埋伏等候多時的槍手伏擊，朝夏男連開2槍，擊中夏男的左大腿，男經送醫開刀急救後無生命危險，警方鎖定開槍男子騎乘的機車，以車追人，查出家住新莊區的陳姓少年涉有重嫌，陳姓少年犯案後徹夜未歸，今天中午在律師陪同下攜槍向警方投案，警詢後將依殺人未遂及槍砲罪嫌送辦。

新北市中和警方昨天凌晨3時30分獲報，中和區南山路236巷內發生槍擊事件，員警迅速趕抵案發現場，發現22歲夏姓男子左號大腿中槍，血流不止，由救護車緊急送醫，經開刀取出彈頭後，已無生命危險。

據了解，遭槍擊的夏姓男子今天凌晨開車載郭姓女友返家，才打開車門準備下車時，遭一名戴口罩、白色安全帽的男子連開2槍，夏男左大腿中一槍，當場流血，開槍男子得手後迅速騎車逃逸。

經警方調閱案發地點監視器畫面，發現涉嫌開槍男子早已埋伏在巷內等候多時，見夏男開車返家之際，迅速跑上前就朝夏男開槍。

警方調閱案發地點周監視器畫面，發現騎機車前往的槍手已埋伏許久，且機車所懸掛的車牌，經查竟是5年前失竊的車牌，但法網恢恢，槍手開槍後騎車逃到中和區錦和運公園附近更換回原有車牌，再騎至樹林區八德街棄置，改搭計程車逃至林口區躲藏。

中和警方昨天尋獲該輛機車，查出凶嫌設籍在新莊區，登門找人才知開槍凶嫌為16歲的陳姓少年，但犯案後徹夜未歸，家人也不知他人在何處。經家屬協助，陳姓少年今天中午由律師陪同攜槍向中和警方投案。

據了解，陳姓少年辯稱去年9、10月間與開車的夏男在中和四號公園附近發生行車糾紛，事後又在網路上互嗆，才會於3天前花3萬元網購一把90改造手槍及6顆改造子彈，於昨天凌晨在夏男住處附近埋伏，要給夏男「一個教訓。」由於夏男不願提出傷害告訴，警詢後依殺人未遂及槍砲罪嫌移送新北地檢署偵辦。