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影／他違反保護令縱火燒車逼女子下車 投案仍被羈押
嘉義市黃姓男子前晚因感情糾紛，在維新路上見王姓女子停車後，要求下車未果，竟持汽油彈縱火燒車，逼得女子尖叫、跳車逃離，幸未造成傷亡，黃事後向警方投案，警訊後依殺人未遂、公共危險、違反保護令移送，檢方認為黃精神狀況不穩、有再犯之虞，昨深夜申請羈押獲准。
據了解，60歲黃男與王姓女友已多次發生爭執，女友擔心黃動手還申請保護令，禁止黃接近，但黃男懷疑王女有其他男友、故意避不見面，已尋找王女多日。
前天深夜10時許，黃找到女友車輛，2人爭執過程黃威脅女友下車，王女擔心黃攻擊、拒不下車，黃竟然將汽油分裝在牛奶瓶中，再以打火機點燃，砸向王女乘坐的白色轎車，轎車瞬間起火爆炸，王女驚叫逃離，消防隊獲報到場滅火後車頭全毀，黃趁隙逃逸後約半小時後，才到派出所投案。
黃男表示，和車主有感情和財務糾紛，因為吵架、不滿才縱火，並聲稱因為擔心有人尋仇，所以在車上準備汽油彈自衛。
警方在現場找到牛奶瓶，還殘留有汽油，一旁草叢則找到打火機，疑似就是作案工具，黃男的車子就停在白色轎車旁，車頭也有延燒痕跡，警方在他車內蒐證找到汽油，前座還留有一把水果刀。
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