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假姪女競標土地借錢 老婦接電話被騙88萬

聯合報 / 記者李奕昕／台北即時報導
林姓老婦接到陌生來電，對方假冒其姪女騙走88萬元，刑事局分析老人被詐騙案，高達3成是落入「猜猜我是誰」圈套。記者李奕昕／翻攝
林姓老婦接到陌生來電，對方假冒其姪女騙走88萬元，刑事局分析老人被詐騙案，高達3成是落入「猜猜我是誰」圈套。記者李奕昕／翻攝

林姓老婦接到陌生來電，對方假冒她的姪女，以競標土地可獲佣金為由借錢，騙走88萬元，刑事局分析老人被詐騙案，高達3成是落入「猜猜我是誰」圈套。

台中市7旬林姓女子上月中旬接到陌生來電，誤以為對方是姪女，加入LINE聊天，對方稱資金周轉困難，透過從事代書友人競標到土地，請林協助支付競標金尾款，可獲佣金12萬元。

林愛護晚輩匯款88萬元，對方稱先歸還部分款項，傳送偽造的46萬元匯款單據取信，林至銀行發現款項未入帳，再也聯絡不上對方，驚覺受騙報案。

根據165反詐騙諮詢專線統計資料，去年60歲以上被害人的詐騙案，30.17%是使用「猜猜我是誰」手法。

刑事局預防科說，歹徒假冒親友致電，謊稱更換手機門號，請被害人刪除舊號碼，以新號碼加為LINE好友，再以投資、競標法拍屋、積欠貨款等急需現金說詞借錢，提醒年長者接到陌生來電借錢，應向本人或其餘親友求證。

林姓老婦接到陌生來電，對方假冒其姪女騙走88萬元，刑事局分析老人被詐騙案，高達3成是落入「猜猜我是誰」圈套。記者李奕昕／翻攝
林姓老婦接到陌生來電，對方假冒其姪女騙走88萬元，刑事局分析老人被詐騙案，高達3成是落入「猜猜我是誰」圈套。記者李奕昕／翻攝
林姓老婦接到陌生來電，對方假冒其姪女騙走88萬元，刑事局分析老人被詐騙案，高達3成是落入「猜猜我是誰」圈套。記者李奕昕／翻攝
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林姓老婦接到陌生來電，對方假冒其姪女騙走88萬元，刑事局分析老人被詐騙案，高達3成是落入「猜猜我是誰」圈套。記者李奕昕／翻攝
林姓老婦接到陌生來電，對方假冒其姪女騙走88萬元，刑事局分析老人被詐騙案，高達3成是落入「猜猜我是誰」圈套。記者李奕昕／翻攝

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