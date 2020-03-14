影／新店街頭無預警持刀殺人 未婚獨生子無辜命喪黃泉

新北市13日深夜10時許發生一起街頭凶殺命案，32歲林姓男子昨晚騎機車在新店區路邊等侯接姊姊下班後一起返家，卻無預警遭23歲王姓男子從後方朝背部猛刺一刀身亡。據了解，凶嫌王男自稱患思覺失調症，有解離性人格分裂，因當時與妻子爭吵一時情緒失控，才會持刀隨機朝機車停在車子前方的林男猛刺一刀。警詢後今天將依殺人罪移送台北地檢署偵辦。

涉嫌行凶的王姓男子昨晚駕車載妻子到新店區逛家具大賣場後，將車停在新店區中正路邊，雙方疑似為了買晚餐一事，在車上發生口角爭執，王男一怒之下自行下車，卻突然持料理刀朝剛好在路人行道上，坐在機車上等侯載姊姊下班的的林姓男子背部猛刺一刀。

林男突然遭到攻擊，還來不及反應，背部就被猛刺一刀，當場血流不止，附近超商前有人發現，立即打電話報警，轄區江陵派出所員警迅速趕抵現場時，嫌犯已駕駛一輛白色汽車逃逸。

凶嫌王男妻子目睹丈夫殺人過程，十分擔心安全受到威脅，也打電話報警並告知行車方向為新店秀朗橋往中和方向，新店警方在案發後20分鐘，迅速趕到秀朗橋頭逮捕王嫌到案，連同王妻都帶返派出所。而林男經送往慈濟新店分隊急救至昨天深夜11時10分仍宣告不治。

據了解，未婚的死者是家中獨子，上面還有3位姊姊，昨晚是騎車到新店準備載快下班的二姊一起回家，死者二姊昨晚下班，看到弟弟的機車倒在中正路邊，地上還留有一大灘血跡，連忙詢問處理員警才知弟弟遭人刺傷，連忙趕到慈濟新店分院，但仍無法見到弟弟最後一面。