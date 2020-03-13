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鐵路警被刺死案 醫師：鄭嫌真的有幻聽妄想

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
因公殉職的鐵路警察李承翰去年7月遭鄭姓嫌犯刺死案。圖／讀者提供
因公殉職的鐵路警察李承翰去年7月遭鄭姓嫌犯刺死案。圖／讀者提供

鐵路警察李承翰去年7月遭鄭姓嫌犯刺死案，今天下午開庭傳喚證身心科醫師作證，認為鄭是思覺失調症患者，當時行為受妄想和幻聽影響，攻擊時已喪失辨識能力，也喪失部分控制力，醫療團隊的證詞將是鄭姓嫌犯未來判決是否有罪的重要因素。

李承翰父親今天由法扶律師陪同到場，李父日前開庭曾說，希望鄭被判死刑，並認為鄭可能因精神疾病不判死刑，今天聽了身心科醫師說法後，低調不表示意見。

鄭嫌刺殺鐵路警案，台中榮民總醫院嘉義分院身心科醫師沈正哲，今天到庭說明鄭嫌身心疾病狀況，檢方針對鄭殺警當時，是否具有辨識力及控制力提出諸多疑問，並提出相關證人口供，認為鄭當時行為有邏輯，是否也有部分辦識力及控制力。

沈正哲說，曾做過百餘件精神鑑定評估，但真正符合刑法19條「行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法，或欠缺依其辨識而行為之能力者，不罰」的比例並不多，本案患者的確有思覺失調症，也受被害妄想、幻聽影響，因不能辨識才不能控制。

他說，多數患者對幻聽情形雖自覺可以控制，但這是患者事後認定，患者自覺可控制跟是否能夠真的控制並不相同，尤其急性發作期丶患者IQ不足，或發生妄想症時，就可能產生無法控制的異常行為。

沈正哲說，他不認識患者也不是主治醫師，本案鑑定是經院方醫療專業團隊綜合評估，推論患者犯罪行為是受精神症狀引起，他了解家屬感受，希望被告付出代價，他不能回答如何做才是適當處置，但本案被告的確有病，法院判決後，後續追蹤很重要，也是必須重視的。

嘉義地方法院今天審理鐵路警李承翰被刺死案。記者卜敏正／攝影
嘉義地方法院今天審理鐵路警李承翰被刺死案。記者卜敏正／攝影

醫師 思覺失調症 殺警 嘉義

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