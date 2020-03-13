影／疑網路留言互嗆引殺機 男子暗夜遭仇家開兩槍送醫

新北市夏姓男子今天開車載女友返家，疑等候多時的槍手伏擊，朝夏男連開2槍，擊中夏男的左大腿，男經送醫開刀急救後無生命危險，警方已鎖定開槍男子騎乘機車，以車追人全力追緝中。

新北市中和警方今凌晨3時30分獲報，中和區南山路236巷內發生槍擊事件，員警迅速趕抵案發現場，發現22歲夏姓男子左號大腿中槍，血流不止，由救護車緊急送醫，經開刀取出彈頭後，已無生命危險。

據了解，遭槍擊的夏姓男子今天凌晨3時30分開車載郭姓女友返家，才打開車門準備下車時，遭一名戴口罩、白色安全帽的男子連開2槍，夏男左大腿中一槍，當場流血，開槍男子得手後迅速騎車逃逸。

經警方調閱案發地點監視器畫面，發現涉嫌開槍男子早已埋伏在巷內等候多時，見夏男開車返家之際，迅速跑上前就朝夏男開槍。

據了解，疑雙方在網路上互嗆所引發，而開槍男子所騎機車車牌已於5年前就已報案失竊，已擴大調閱周邊道路監視器，發現槍手開槍後從中和朝樹林方向跳逸，正持續調閱監視器全力追緝中。