快訊

17年往事歷歷在目…SARS帶給台灣的120天夢魘

拖了一年終於甩了腥夫 林采緹簽字離婚胡睿兒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／疑網路留言互嗆引殺機 男子暗夜遭仇家開兩槍送醫

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導
新北市夏姓男子今天凌晨開車載女友返家，疑等候多時的槍手伏擊，朝夏男連開2槍，擊中夏男的左大腿，男經送醫開刀急救後無生命危險，警方已鎖定開槍男子騎乘機車，以車追人全力追緝中。記者王長鼎／翻攝
新北市夏姓男子今天凌晨開車載女友返家，疑等候多時的槍手伏擊，朝夏男連開2槍，擊中夏男的左大腿，男經送醫開刀急救後無生命危險，警方已鎖定開槍男子騎乘機車，以車追人全力追緝中。記者王長鼎／翻攝

新北市夏姓男子今天開車載女友返家，疑等候多時的槍手伏擊，朝夏男連開2槍，擊中夏男的左大腿，男經送醫開刀急救後無生命危險，警方已鎖定開槍男子騎乘機車，以車追人全力追緝中。

新北市中和警方今凌晨3時30分獲報，中和區南山路236巷內發生槍擊事件，員警迅速趕抵案發現場，發現22歲夏姓男子左號大腿中槍，血流不止，由救護車緊急送醫，經開刀取出彈頭後，已無生命危險。

據了解，遭槍擊的夏姓男子今天凌晨3時30分開車載郭姓女友返家，才打開車門準備下車時，遭一名戴口罩、白色安全帽的男子連開2槍，夏男左大腿中一槍，當場流血，開槍男子得手後迅速騎車逃逸。

經警方調閱案發地點監視器畫面，發現涉嫌開槍男子早已埋伏在巷內等候多時，見夏男開車返家之際，迅速跑上前就朝夏男開槍。

據了解，疑雙方在網路上互嗆所引發，而開槍男子所騎機車車牌已於5年前就已報案失竊，已擴大調閱周邊道路監視器，發現槍手開槍後從中和朝樹林方向跳逸，正持續調閱監視器全力追緝中。

槍擊 救護車

延伸閱讀

男子凌晨遭槍擊送醫 中和警循線全力追緝

女友欠債被拘禁毆打 男子馳援雙腳反遭槍擊

女欠萬元遭拘禁毆打 友人趕抵救援也被開槍

中日美錯綜關係 「膽小鬼遊戲」誰先開槍

相關新聞

中科院意外釀1技術員不治 攸關國防機密檢察官保密偵辦

國家中山科學研究院大樹院區3月6日晚間發生工安意外，造成2名技術員受到嚴重傷燙傷，負責火工作業的劉翰屏傷勢最嚴重，全身9...

影／疑網路留言互嗆引殺機 男子暗夜遭仇家開兩槍送醫

新北市夏姓男子今天開車載女友返家，疑等候多時的槍手伏擊，朝夏男連開2槍，擊中夏男的左大腿，男經送醫開刀急救後無生命危險，...

男子凌晨遭槍擊送醫 中和警循線全力追緝

新北市一名夏姓男子今天凌晨在中和區南山路遭槍擊，凶嫌共開兩槍。夏男左大腿被擊中1發子彈，送往衛福部雙和醫院救治，無生命危...

又是你？北市女竊盜通緝犯7小時內2度栽在同一警分局

台北市一名林姓女子先前因涉犯竊案遭到檢方通緝，近日在萬華區被警方查獲，遭移送地檢署歸案；未料離開地檢署後，她又因持有毒品...

男國外買種子種大麻捲菸自抽 市價12萬遭中警查獲

台中市錢姓男子涉嫌從2018年起就利用手機通訊軟體，向國外網友購買大麻種子，並在北屯區的租屋處自種，警方去年間接獲線報後...

影／處理酒客糾紛 員警被罵三字經還遭環抱挨打

台北市中山區林森北路一帶，今晨發生酒客與酒客衝突事件。警方趕抵處理，鄭姓男子及黃姓男子竟涉嫌罵員警三字經，還環抱警員，讓...

影／國中女生遭他校3名女生連甩耳光霸凌 警方法辦

苗栗縣頭份市一名國中女生遭他校3名年齡相仿的女生接連甩耳光霸凌，影片昨晚在在臉書社團被po出，引起網友高度關切，議論紛紛...

影／男子半夜丟高空煙火引爆巨大火球 辯：點菸不小心

冷氣空調工人程姓男子昨天駕車行經新北市新店市區，涉嫌從車內丟出疑似高空煙火的爆裂物，一落地立即引爆，冒出如火球般的巨大火...

影／「女性尖叫、哭喊聲不斷」 嘉義男持汽油彈火燒車

嘉義市黃姓男子昨晚11時許因感情糾紛，在維新路上持汽油彈縱火燒車，雖然未造成傷亡，但第一時間報案的陳姓男子表示，當時火勢...

空軍中士12年前中彈亡 檢重新調查

空軍中士蔡學良十二年前在台東太平營區靶場中彈身亡，檢方跟法院過去以自殺、意外結案，台大法醫所教授李俊億鑑定認為，蔡所受槍傷可排除是他持有T65K2步槍及子彈造成。蔡母日前由民間司改會陪赴台灣高等法院聲請民事再審，台東地檢署也分案調查。

海軍士官兵街頭混戰 1人爆頭重傷

海軍艦隊指揮部盧姓、陳姓士官，前晚休假到營外一家卡拉ＯＫ餐敘，遇到另一艦隊黃姓義務役士兵，雙方敬酒起口角鬥毆，盧、陳遭黃找來多人持球棒打傷頭部，其中盧頭部重創，送左營海軍總醫院急救。警方出動快打逮捕黃等四名動粗者，另有三人逃逸，依殺人未遂及新修正的在公共場所聚集三人以上聚眾施暴脅迫等罪嫌送辦。

台中電厰出水口漁筏意外 尋獲船長遺體

台中電廠出水口今天發生漁筏意外，黃姓船長落海，海空聯合搜尋，晚上找到並運回船長遺體，事故原因由港務和海巡單位調查中。

熱門新聞

虐殺女老師四度判死 最高法院今再撤銷死刑判決

影／國中女生遭他校3名女生連甩耳光霸凌 警方法辦

影／「女性尖叫、哭喊聲不斷」 嘉義男持汽油彈火燒車

中科院大樹院區工安意外 技術員劉翰屏97%燒燙傷傷重不治

基隆零確診破功 她在臉書留言個案住某社區被警方送辦

找回遺失桃機皮包 美籍失主：不可思議！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。