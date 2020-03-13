又是你？北市女竊盜通緝犯7小時內2度栽在同一警分局

台北市一名林姓女子先前因涉犯竊案遭到檢方通緝，近日在萬華區被警方查獲，遭移送地檢署歸案；未料離開地檢署後，她又因持有毒品安非他命，被萬華分局警方查獲，詢後依毒品危害防制條例送辦。

據了解，年約32歲的林女先前因涉犯竊盜案件，未到案開庭，遭到台北地檢署通緝在案，3月5日晚上6時許，警方在萬華區成都路上將林女攔下，一查之下發現她的通緝身分，便立刻將其逮捕，送往北檢歸案，檢方事後對其命令限制住居；未料，林女離開地檢署之後，隔日凌晨1時許又因毒品案遭逮。

當時一名男性友人騎乘機車載送林女，行經萬華區西園路、廣州街口時，因交通違規被警方攔下，警方當場在林女身上起獲毒品安非他命1包，便將兩人帶返派出所偵詢；林女前後7小時內2次被逮回萬華分局，連警方看了都不禁搖頭，詢後將林女依毒品危害防制條例移送北檢偵辦。