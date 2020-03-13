因應新冠肺炎…台南院檢警3方遠距偵訊 防疫超前總動員

因應新型冠狀病毒全球肆虐，台南市警局為維護勤務同仁身體健康，防止病毒傳播群聚感染，並兼顧犯罪嫌疑人健康與法律權益，配合台南地檢署及台南地方法院在防疫期間，相關「複訊」、「具結」或其他類似偵查庭詢問，如有事實需要可透過台南地檢署使用視訊會議軟體進行連線訊問，運用標準化作業確實達到積極防治、實體隔離、異地問訊、科技執法等指標性要求。

台南市警局長周幼偉指示刑警大隊與院檢做好視訊遠距偵訊準備，今天由刑警大隊大隊長林宏昇與台南地檢署襄閱主任檢察官林仲斌、台南地方法院庭長林福來進行1對1及3方同步視訊聯繫測試，會議中針對影、音與文書資料等傳遞及防疫效果非常良好。

刑警大隊科技犯罪偵查隊昨已召集各分局偵查隊及相關業務人員進行教育訓練及實機操作，務求同步同時同心，完成防疫總動員。

針對臨時偵詢處所部份，台南市刑警大隊長林宏昇表示，因應「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」偵辦刑案應注意事項規定，在刑警大隊大門處所通風良好空屋設置「臨時防疫偵詢處所」，具備通風佳、隱蔽性良好的優點外，也兼顧夜間照明及通電設備，中間加增透明隔板，能與犯嫌保持適當距離，也可避免病毒擴散至辦公處所，以保護第一線員警的身體健康安全。

倘員警查獲之犯罪嫌疑人，符合罹患、疑似罹患、居家隔離、居家檢疫等4種特定對象，即依照防疫標準SOP，要求犯嫌配戴口罩、偵詢、戒護人員也著口罩、護目鏡等防護裝備，立刻聯繫衛生機關派遣救護車協助接送至該偵詢處所製作偵詢筆錄，並在偵詢後立即請示檢察官進行視訊及後續防疫處置，結束後再以酒精、次氯酸水進行徹底消毒，以確保防疫無漏洞。

台南市警局長周幼偉表示， 新冠肺炎疫情持續擴散，員警作為基層防疫的第一線，除協助衛生機關執行各項防疫工作外，在打擊犯罪方面，不容一絲鬆懈，除刑警大隊已完成偵詢處所建置外，台南市16個分局近日內也將逐一設置完成。