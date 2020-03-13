快訊

好消息！第二批武漢包機返台國人 檢驗全數陰性

菲律賓緊急防疫馬尼拉封城！杜特蒂：謝謝習近平

聽新聞
test
0:00 / 0:00

因應新冠肺炎…台南院檢警3方遠距偵訊 防疫超前總動員

聯合報 / 記者吳淑玲/台南即時報導
因應新冠肺炎，台南市警局與台南地檢署及台南地院在防疫期間，使用視訊會議軟體進行連線訊問，防疫隔離異地問訊及科技執法要求。記者吳淑玲／翻攝
因應新冠肺炎，台南市警局與台南地檢署及台南地院在防疫期間，使用視訊會議軟體進行連線訊問，防疫隔離異地問訊及科技執法要求。記者吳淑玲／翻攝

因應新型冠狀病毒全球肆虐，台南市警局為維護勤務同仁身體健康，防止病毒傳播群聚感染，並兼顧犯罪嫌疑人健康與法律權益，配合台南地檢署及台南地方法院在防疫期間，相關「複訊」、「具結」或其他類似偵查庭詢問，如有事實需要可透過台南地檢署使用視訊會議軟體進行連線訊問，運用標準化作業確實達到積極防治、實體隔離、異地問訊、科技執法等指標性要求。

台南市警局長周幼偉指示刑警大隊與院檢做好視訊遠距偵訊準備，今天由刑警大隊大隊長林宏昇與台南地檢署襄閱主任檢察官林仲斌、台南地方法院庭長林福來進行1對1及3方同步視訊聯繫測試，會議中針對影、音與文書資料等傳遞及防疫效果非常良好。

刑警大隊科技犯罪偵查隊昨已召集各分局偵查隊及相關業務人員進行教育訓練及實機操作，務求同步同時同心，完成防疫總動員。

針對臨時偵詢處所部份，台南市刑警大隊長林宏昇表示，因應「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」偵辦刑案應注意事項規定，在刑警大隊大門處所通風良好空屋設置「臨時防疫偵詢處所」，具備通風佳、隱蔽性良好的優點外，也兼顧夜間照明及通電設備，中間加增透明隔板，能與犯嫌保持適當距離，也可避免病毒擴散至辦公處所，以保護第一線員警的身體健康安全。

倘員警查獲之犯罪嫌疑人，符合罹患、疑似罹患、居家隔離、居家檢疫等4種特定對象，即依照防疫標準SOP，要求犯嫌配戴口罩、偵詢、戒護人員也著口罩、護目鏡等防護裝備，立刻聯繫衛生機關派遣救護車協助接送至該偵詢處所製作偵詢筆錄，並在偵詢後立即請示檢察官進行視訊及後續防疫處置，結束後再以酒精、次氯酸水進行徹底消毒，以確保防疫無漏洞。

台南市警局長周幼偉表示， 新冠肺炎疫情持續擴散，員警作為基層防疫的第一線，除協助衛生機關執行各項防疫工作外，在打擊犯罪方面，不容一絲鬆懈，除刑警大隊已完成偵詢處所建置外，台南市16個分局近日內也將逐一設置完成。

刑警大隊配合嚴重特殊傳染性肺炎防疫宣導「勤洗手、戴口罩、拱手不握手」，也呼籲民眾如有發現任何防疫期間違法散佈假訊息或囤積口罩哄抬價格牟利等犯罪情資，立即向警方檢舉，警民聯手共同打擊犯罪。

因應新冠肺炎，台南市警局與台南地檢署及台南地院在防疫期間，使用視訊會議軟體進行連線訊問，防疫隔離異地問訊及科技執法要求。記者吳淑玲／翻攝
因應新冠肺炎，台南市警局與台南地檢署及台南地院在防疫期間，使用視訊會議軟體進行連線訊問，防疫隔離異地問訊及科技執法要求。記者吳淑玲／翻攝
因應新冠肺炎，台南市警局與台南地檢署及台南地院在防疫期間，使用視訊會議軟體進行連線訊問，防疫隔離異地問訊及科技執法要求。記者吳淑玲／翻攝
因應新冠肺炎，台南市警局與台南地檢署及台南地院在防疫期間，使用視訊會議軟體進行連線訊問，防疫隔離異地問訊及科技執法要求。記者吳淑玲／翻攝

口罩 新冠肺炎 檢察官

延伸閱讀

陳時中部長化身海獺 插畫家繪圖致敬「防疫三大將」

竹市府推企業防疫懶人包 協助企業防疫度難關

台南市警局38婦女節 配合防疫不按摩改送沐浴乳

開學日防疫台南市警局：各分局執行協助量體溫動線

相關新聞

私菸案開庭 華航被告拋爭點：菸被扣算不算「未遂犯」

台北地院審理國安私菸案今天開庭進行準備程庭，傳喚華航空品處副總邱彰信、協理于堯、組長黃川禎、職員陳穎彥等被告出庭；黃川禎...

影／西雅圖咖啡涉摻低價豆案 老總第一次開庭全推屬下

西雅圖極品咖啡涉嫌在13項阿拉比卡咖啡豆商品內，攙入價格較低、濾掛式咖啡使用的羅布斯塔咖啡豆，除公司外，公司劉姓總經理、...

命令半蹲遭反抗 中醫師拿鐵鎚打死老父還狡辯確定免死

擔任中醫師的男子黃偉哲前年要求父親半蹲遭反抗，氣得拿鐵鎚毆打父親致死，犯後辯稱是父親撞到桌角，並在精神鑑定時「詐病」，一...

「洗澡常昏倒」房東不管害死情侶 法官判賠453萬元

歐姓房東出租台北市中山區的套房給吳姓女房客，但套房陽台加裝鋁窗，瓦斯熱水器也沒有強制排氣功能，吳女多次洗澡昏倒，要求加裝...

因應新冠肺炎…台南院檢警3方遠距偵訊 防疫超前總動員

因應新型冠狀病毒全球肆虐，台南市警局為維護勤務同仁身體健康，防止病毒傳播群聚感染，並兼顧犯罪嫌疑人健康與法律權益，配合台...

臉書傳新冠肺炎確診假訊息 檢警調查法辦

台南市凃姓男子今年1月25日在嘉義縣住處，透過臉書社群網站，張貼「嘉義嘉基已經確診一例武漢肺炎」訊息，經檢警偵辦認為他傳...

全國17名檢察長交接典禮 梅花座防疫

法務部長蔡清祥上午出席全國17名檢察長交接典禮，交接的17名新任檢察長包括新任台灣高檢署檢察長邢泰釗、新任台北地檢署檢察...

檢察長今交接 蔡清祥：檢察長辦公室不要唱「空城」

法務部今天舉辦全國17名新任檢察長交接典禮，因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，一反動員觀禮模式，僅一級主管與會；法務...

影／詐騙車手南下詐財 高雄警衝台南火車月台抓人

高雄市警方上周根據民眾檢舉，在賣場逮捕詐騙集團車手，溯源追查幕後集團，發現這集團車手前天再南下騙錢、取款，動員在多處火車...

台灣3大毒梟之「孝道仔」走私十億毒品 檢求刑15年

台灣3大毒梟之一的「南孝道」林孝道，去年跨國走私毒品海洛因被逮捕歸案後，台東地檢署偵查終結，依運輸第一和第二級毒品，以及...

找砲友？工程師假藉高醫名義 找有一夜情經驗者作訪談

南投縣王姓男子因想要交女友，拓展交友圈，因此假借高雄醫學大學性別研究所的名義，去年間7月間在網站張貼研究需徵求訪談者，內...

厲耿桂芳辦公室主任利用女兒耿葳名義領薪 獲緩起訴

國民黨前市議員厲耿桂芳辦公室主任詹麗玲，因帳戶被法院凍結，為領取薪資改由女兒耿薇名義任職，直到耿薇赴美留學仍持續如此，並...

熱門新聞

虐殺女老師四度判死 最高法院今再撤銷死刑判決

影／「女性尖叫、哭喊聲不斷」 嘉義男持汽油彈火燒車

影／廈門台商搭高鐵衝小港機場想出境 重罰百萬、妨害公務送辦

中科院大樹院區工安意外 技術員劉翰屏97%燒燙傷傷重不治

基隆零確診破功 她在臉書留言個案住某社區被警方送辦

影／苗栗國中女生遭他校3名女生連甩耳光霸凌 警方法辦

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。