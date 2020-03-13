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男國外買種子種大麻捲菸自抽 市價12萬遭中警查獲

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市錢姓男子涉嫌在北屯區住處種植大麻，第六警分局獲報後去年6月持搜索票查緝，查獲市價12萬餘元的大麻花成品。記者陳宏睿／翻攝
台中市錢姓男子涉嫌在北屯區住處種植大麻，第六警分局獲報後去年6月持搜索票查緝，查獲市價12萬餘元的大麻花成品。記者陳宏睿／翻攝

台中市錢姓男子涉嫌從2018年起就利用手機通訊軟體，向國外網友購買大麻種子，並在北屯區的租屋處自種，警方去年間接獲線報後，6月持搜索票抓人，當查查獲4包大麻花成品，總重104.9公克，以及栽種工具一批等贓證物，錢承認種植大麻是為捲菸自抽，初估市價達12萬餘元，全案警詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦，檢方今偵結起訴。

判決書指出，從事製造業的錢姓男子（39歲）為吸食大麻菸，從2018年12月間至去年1月間，涉嫌透過新興通訊軟體Telegram，向一名綽號Hkh的國外網友購入大麻種子在自家中種植，並準備除濕機、乾燥機、植物自動供水器等種植工具栽種，等到種子發芽長出花葉後，再取下將其烘乾並製作成菸草及菸花捲吸食。

台中市第六警分局接獲線報後，與刑事警察局共辦，專案小組在去年6月19日下午1時許見時機成熟後，持搜索票前往其臺中市北屯區之住處搜索，現場扣得乾燥大麻花2包（重46.1公克）、乾燥大麻花2盒（58.8公克）、大麻種子7顆、大麻成品2盒及栽種工具等證物，錢警詢時辯稱種植是為自用，沒有販售意圖，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦，初估查獲的大麻成品市價約12萬餘元。台中地檢署今偵結，將錢依違反毒品條例起訴。

台中市第六警分局呼籲，意圖供製造毒品之用而種植二級毒品的大麻，已涉嫌違反毒品危害防制條例，最重可能遭判處5年以上有期徒刑，得併科5百萬以下罰金，將持續針對毒品流向擴大追查，使民眾了解警方掃蕩社區不法毒品的決心。

台中市錢姓男子涉嫌在北屯區住處種植大麻，第六警分局獲報後去年6月持搜索票查緝，查獲市價12萬餘元的大麻花成品。記者陳宏睿／翻攝
台中市錢姓男子涉嫌在北屯區住處種植大麻，第六警分局獲報後去年6月持搜索票查緝，查獲市價12萬餘元的大麻花成品。記者陳宏睿／翻攝

大麻 毒品

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