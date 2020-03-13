台灣3大毒梟之「孝道仔」走私十億毒品 檢求刑15年

台灣3大毒梟之一的「南孝道」林孝道，去年跨國走私毒品海洛因被逮捕歸案後，台東地檢署偵查終結，依運輸第一和第二級毒品，以及私運管制物品進口等罪嫌起訴林孝道，經減刑後，求處15年徒刑。另集團8名同夥分別求處13至15年不等徒刑。

起訴書表示，林是集團首領，所犯運輸第一級毒品為死刑、無期徒刑，應予以科處重刑，不過，因其自白且供述而查獲其他共犯，依法必須減刑，故僅得建請判處於減刑後最重刑度有期徒刑15年。另涉犯組織犯罪防制條例部分，依規定聲請刑前強制工作。

林孝道於去年12月和8名黨羽分別落網收押後，持續展開溯源追查，歷經1個月透過警政大資料庫、影像追蹤、數位證據採證及策略運用偵訊，日前順利追查出林姓毒梟所藏放的另100塊海洛因磚，並再逮捕2名共犯，徹底瓦解該毒品犯罪集團。

警方能夠順利追查並偵破跨國走私毒品案，是從去年9月間，民眾在台東縣達仁鄉的南田海岸發現1塊海洛因磚開始，之後陸續再台東及屏東海岸找到共49塊海洛因磚，讓警方因此循線得知幕後首腦就是南部大毒梟，綽號「孝道仔」的林孝道。

去年12月間兵分多路從花連、屏東、高雄等地逮回8名黨羽，並在花蓮瑞穗渡假的林嫌逮捕歸案，偵辦期間共起出196塊海洛因磚，市值超過10億元。不過，警方認為林有所保留，因此，不斷追問其他毒品下落，終於查出另所藏放的100塊海洛因磚，再逮捕2名共犯。

專案小組一位承辦警官透露表示，林孝道在高、屏地區非常有名，人脈橫跨政商界，還曾表態參選屏東縣議員，並誓言拿下議長寶座，但最後未能走上政治路，反而從事跨國運毒生意，在泰國金三角、緬甸相當活躍。