嗆自己有帶刀 北市一名婦人搭捷運被捕

台北市捷運下午傳出有婦人帶刀上車，北捷蘆洲站接獲旅客通報後，報請捷運警察和轄區警方，下午2點多在北市忠孝新生站攔下62歲的許姓婦人，在她包包內發現一把水果刀，正了解陳婦帶刀原因，大安分局依社會秩序維護法偵辦中。

北捷指出，下午2時11分時，蘆洲站長接獲客通報，往南勢角列車上一名年約60歲女性旅客疑似攜帶刀械，行控中心得知後立即派員上車查看，立即通報捷警及轄區員警。

捷警及轄區警方上車後，發現婦人，攜帶一把水果刀，最後在忠孝新生站將該名婦人帶下車。由於她情緒一時激動，共有10名轄區員警到場，下午3時7分由轄區大安分局員警帶回偵辦。北捷指出，該婦人攜帶水果刀原因，後續交由警方調查，北捷強調，處理過程中，並未影響營運，目前營運正常。

警方查出，62歲的許姓婦人，搭公車時就與一名賴姓女子發生口角，賴女嫌她聽音樂聲音太大聲，許婦不滿，兩人在公車上發生爭吵。

兩人後來都在蘆洲站下車搭捷運，許婦又嗆對方不要跟著她，還說自己身上有帶刀，賴女隨即向捷運站人員表示許婦身上有刀。行控中心通報捷運警察和警方，最後在北市忠孝新生站攔下許婦，將她帶到捷運站的備勤室，果然在她包包內找到一把長約20公分的水果刀。大安分局員警將她帶回新生所偵訊，追查她帶刀原因，依違反社會秩序維護法偵辦中