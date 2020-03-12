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北捷傳出有人帶刀 10多名員警帶走一婦人偵訊

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北捷傳出有人帶刀 10多名員警帶走一婦人偵訊

聯合報 / 記者楊正海/台北即時報導
捷警及轄區警方上車後，發現婦人，攜帶一把水果刀，最後在忠孝新生站將該名婦人帶下車。 記者鄭超文／攝影
捷警及轄區警方上車後，發現婦人，攜帶一把水果刀，最後在忠孝新生站將該名婦人帶下車。 記者鄭超文／攝影

北市捷運下午傳出有婦人帶刀上車，北捷蘆洲站接獲旅客通報後，報請捷運警察和轄區警方，下午2點多在北市忠孝新生站攔下該名年約60 歲的婦人，在她身上發現一把水果刀，至於帶刀原因，現由大安分局將該婦帶回了解中。

北捷指出，下午2時11分時，蘆洲站長接獲客通報，往南勢角列車上一名年約60歲女性旅客疑似攜帶刀械，行控中心得知後立即派員上車查看，立即通報捷警及轄區員警。

捷警及轄區警方上車後，發現婦人，攜帶一把水果刀，最後在忠孝新生站將該名婦人帶下車。由於她情緒一時激動，共有10 名轄區員警到場，下午3時7分由轄區大安分局員警帶回偵辦。

北捷指出，該婦人攜帶水果刀原因，後續交由警方調查，北捷強調，處理過程中，並未影響營運，目前營運正常。

北捷 捷運 北市

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