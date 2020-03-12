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故宮對面淪為槍手藏匿處 竟驚見小型兵工廠！

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導
警方查獲1把手槍成品、1把改造手槍半成品及子彈12顆。記者蔡翼謙／翻攝
警方查獲1把手槍成品、1把改造手槍半成品及子彈12顆。記者蔡翼謙／翻攝

故宮博物院對面一處平房驚見小型兵工廠。蕭姓男子原在士林一帶從事槍枝改造，近日將據點移到故宮對面，企圖利用知名景點、深夜人煙稀少等特性，降低警方注意，不過仍遭檢舉。警方近日持搜索票前往逮人，還發現他與女友持有第3級毒品，訊後依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》送辦，並將兩人驗尿裁罰。檢察官複訊後諭令2萬元交保。

警方調查，蕭男（25歲）近日在士林區至善路二段故宮博物院對面一處平房內改造。警方鎖定其藏匿處，本月10日持搜索票進出逮捕蕭男，當場查獲1把手槍成品、1把改造手槍半成品及子彈12顆，還有改造等工具，訊後依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》送辦。

據了解，蕭男專在士林從事槍枝改造，近日遭檢舉將改槍工具移往故宮博物院對面。警方當時逮捕蕭男，還發現他與女友持有第3級毒品，將兩人驗尿並裁罰。檢察官複訊後諭令2萬元交保。警方呼籲，勿天真以為犯罪場所設在知名景點附近，就可掩人耳目。

警方查獲1把手槍成品、1把改造手槍半成品及子彈12顆。記者蔡翼謙／翻攝
警方查獲1把手槍成品、1把改造手槍半成品及子彈12顆。記者蔡翼謙／翻攝

故宮 毒品 槍枝

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