海陸與艦艇兵小吃店互毆鬧大 網友關切：到底誰打贏？

海軍陸戰隊與艦隊指揮部十餘名官兵昨晩在高雄左營軍區外的小吃店酒後發生鬥毆，海軍司令部今天表示，涉案者將重懲汰除或撤職，並依法辦理。而案經上傳網路社群，網友關切，這是電影「報告班長」的情節；重點是「誰打贏？」

高雄海軍左營軍區旁一家小吃店，昨晩近凌晨發生疑似海軍陸戰隊與艦隊指揮部官兵酒後發生肢體衝突，有兩名官兵遭毆頭部受重創送醫，驚動警方介入，艦指部與陸戰隊指揮部接獲警方通報後，連夜約談調查。

媒體報導上傳ptt，網友說「這我知道，在拍報告班長啦」；「誰贏才是重點好嗎」、「到底誰贏？」；「海陸打輸艦艇，那就丟臉了」。

海軍司令部今（12）日表示，海軍少數不肖士官兵，休假期間於營外餐敘肇生口角肢體衝突，嚴重破壞軍譽，對於相關涉案人員，均依規定重懲汰除或撤職，並依法辦理。

海軍司令部強調，於防疫期間要求官兵不得營外餐敘或進入密閉空間場所，針對此一違法犯紀事件，海軍除持續加強單位軍、法紀教育，並將此案列為案例宣導，以建立官兵法紀觀念，避免類案再生。對於所屬肇犯重大軍風紀案件，斲傷軍譽官兵，均依規定從重議處，決不寬貸，確保部隊純淨。