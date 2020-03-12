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身揹2毒品通緝男子藏身林園 高市警衝入屋內逮人
劉姓男子因涉賣毒遭高雄地檢署、高雄地方法院通緝，高雄市刑大經多日埋伏跟監，前天攻堅進入劉男租屋處，在他身上起獲大量安非他命、毒品咖啡包等，警詢後毒品罪嫌移送高雄地檢署。
據了解，劉男（44歲）因涉毒，分別在去年10月、今年2月被雄檢、雄院發布通緝。為躲避查緝，劉透過友人在林園區代為承租套房居住，他又足不出戶，行蹤難以掌握。
劉男在這期間，購入大量毒品、封口機，又透過網購買了各種容量夾鏈袋、保鮮膜、咖啡空包膜等分裝工具，在承租套房中，自製毒品咖啡包賣給下游藥腳牟利。
經警方跟監、蒐證，趁著洪姓、吳姓女子還有黃姓、何姓男子前往劉男租屋處購買毒品時，進入劉男房內當場人贓俱獲，將5人逮捕帶回刑警大隊偵辦，警詢後將劉男解送雄檢發監執行。
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