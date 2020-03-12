身揹2毒品通緝男子藏身林園 高市警衝入屋內逮人

劉姓男子因涉賣毒遭高雄地檢署、高雄地方法院通緝，高雄市刑大經多日埋伏跟監，前天攻堅進入劉男租屋處，在他身上起獲大量安非他命、毒品咖啡包等，警詢後毒品罪嫌移送高雄地檢署。

據了解，劉男（44歲）因涉毒，分別在去年10月、今年2月被雄檢、雄院發布通緝。為躲避查緝，劉透過友人在林園區代為承租套房居住，他又足不出戶，行蹤難以掌握。

劉男在這期間，購入大量毒品、封口機，又透過網購買了各種容量夾鏈袋、保鮮膜、咖啡空包膜等分裝工具，在承租套房中，自製毒品咖啡包賣給下游藥腳牟利。