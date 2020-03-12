空軍中士蔡學良靶場中槍亡 台東地檢署重新分案調查

空軍中士蔡學良12年前在台東太平營區靶場中槍身亡，軍檢及台東地檢署均以自殺結案，不過，台大法醫學研究所鑑定報告日前出爐，指蔡並非死於T65K2步槍射出的子彈，蔡母在民間司改會陪同下，赴高院聲請民事再審。台東地檢署重新分案調查。

台東地檢署主任檢察官黃榮德表示，3月9日家屬以新證據重新提出告訴，控告當年的軍方長官殺人，地檢署以殺人案分案偵辦，調查蔡學良的死是否他殺。

防空砲兵指揮部第954旅第625營，2008年前往台東陸軍太平營區打靶，中士蔡學良在靶場中槍身亡，軍方對外以意外遭流彈射擊；不過，軍事檢察官偵辦以飲彈自殺結案，蔡母認為兒子並非輕生，洪仲丘案爆發後，行政院成立「軍事冤案申訴委員會」，蔡母要求重新調查蔡學良案。

蔡案發給台東地檢署重新偵辦，調查結果和軍方相同，於民國104年以自殺結案不起訴。

不過，日前台大法醫學研究所鑑定報告日前出爐，鑑定報告非死於步槍子彈，並指報告都能證明排除是由T65K2步槍及子彈所致。因此，家屬盼藉由聲請民事再審，讓司法深入調查死因。