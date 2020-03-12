愛女莫名被殺不能找真相？ 父批士林女檢怠惰、耍官威

電競公司客服杜弘宇被控幫助王姓女友自殺，兩人購買助眠藥物和木炭後，返回租屋處「許以同死」；王女一氧化碳中毒身亡，杜因沒吃助眠藥未昏迷，活了下來。士林地院依幫助自殺罪判杜2年8月徒刑，王女父母不相信女兒尋短，在高等法院昨開庭時除依刑事訴訟法「訴訟參與」新制遞狀聲請法醫高大成當陪同人，也恨批士林地檢署首名偵辦的女檢察官「怠惰」，指當家屬自力救濟詢問相關救援人員時，這名女檢還威脅「不要聽消防隊亂講，我全都辦！」。

王父站起來向法官錢建榮說「我女兒莫名其妙被殺，我能不怒嗎？」，老淚直流，指士檢女檢察官吐出「有真相又怎樣」一語傷透犯罪被害者的心。

杜弘宇和死者2015年4月開始交往，同住在台北市租屋處。士林地院判決書指王女在同年8月17日因感「生無可戀」，萌發輕生念頭，杜雖然不想死，但仍願殉情，因此帶著王女去買助眠藥和木炭；王女吞服藥物後昏迷，吸入過量的一氧化碳而死亡。杜深夜11點多打電話給媽媽，杜母撥打119報案。

說要殉情卻「獨活」的杜表示，因女友覺得「現階段很好」，希望「把時間停留在最美好的時刻」，他認同，決定陪王女「一起走」。杜稱自己也有吃12顆藥，接著生火，兩人抱在一起唱歌，後來就睡著了；他晚間9點因嘔吐而醒來，但女友已冰冷，因想「再死一次」，才沒在第一時間報案。

承辦的士檢女檢察官認為事無蹊蹺，處分杜不起訴，被害家屬聲請再議，訴苦女檢的認知和救人無數的警、消看法都不一樣；檢察長認為這名女檢無法體會不熟稔法律的老百姓的民瘼，接手續偵的另名女檢朝幫助自殺罪查辦，士院一審以該罪判杜2年8月徒刑。

高院前次開庭時，王父氣憤地說，杜的說詞反反覆覆，認為杜故布疑陣、助眠藥早就準備好。王父哭著說，女兒的「遺書」上滿滿是杜的指紋，但杜的遺書卻沒有，依一般人的經驗「遺書會交換看吧！」王父說，女兒曾參與2015年光州世大運的活動，回台前一天打電話給杜弘宇，提議分手，但對方不願意；他指控杜事前就反對女兒去光州，認為「你們跳舞的會與男生接觸」，女兒一返抵機場就被杜開車載走。

王父表示，杜弘宇被女生拋棄過很多次，當女兒提議分手時，對方才萌生變態的心理，女兒倒楣遭「下手」。

高院昨開庭時，法官驚訝地詢問白白胖胖的杜弘宇「你是不是胖很多？」杜和律師面面相覷，法官又接著說「臉都變圓了」。

高檢公訴檢察官希望能傳法醫到庭作證，並質疑杜與王女身型、年紀相仿，有沒有可能在同時服相同劑量的藥物、同時燒炭的情況下，死者晚間9點前就往生，而杜還能在深夜起身？

杜血液中的一氧化碳濃度約10%，遠低於王女遺體被驗出的58%，王女雙親認為女兒無自殺動機，直覺遭杜謀殺，他們一直要求法醫高大成出具專業意見。

法官認為，若杜弘宇是被送到醫院先抽血、驗一氧化碳濃度才做純氧治療，這更代表一開始（燒炭）就吸得少，更無謀為同死的意思。不過對於王父堅持要找高大成才能還他「真相、公道」的說法，法官也質疑「為什麼別的法醫不能給你真相公道？」法官解釋，杜弘宇的說法一審法院不採，才判杜是「謀為同死」，如果不採，杜還可能免刑。

王父憤恨難平，直說「若不放那一盆火，我女兒就不會死了！」法官再度解釋要推論假借燒炭而殺人，要有堅強的證據。王父再罵這一切都是第一時間沒積極偵辦、「怠惰」的女檢察官未讓他們去找證據，女兒一過世，雙親就急著到處找有良心的刑警、消防隊員查訪，未料硬生生被女檢中斷。王說，再議的證據都是兩夫妻找出來的，他希望重建一次現場模擬，指「一次就清楚」。

杜的律師一聽，笑著說「做完人就死了」，遭王父反嗆「你也知道會死？」他為了替女找真相，願意陪著模擬7小時。

立院三讀通過的被害人訴訟參與新制讓王父燃起一絲希望，但法官無奈嘆「這是騙被害人的」，並指國內留美、留日的學者多反對，才拼出此法，改革者永遠會告訴國人「改革是漸進的」，但實情是「就到這裡了」，要至臻完善很難。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )