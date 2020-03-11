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被控非法搜索打傷嫌犯調職 巡佐獲判無罪：不會後悔

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市張姓巡佐攔查毒品列管人口，被控妨害自由及傷害罪。基隆地方法院審結，認定張非違法搜索，執法未逾越分寸，判決無罪。 圖／報系資料照
基隆市張姓巡佐攔查毒品列管人口，被控妨害自由及傷害罪。基隆地方法院審結，認定張非違法搜索，執法未逾越分寸，判決無罪。 圖／報系資料照

基隆市警局張姓巡佐先後攔查黃姓、楊姓毒品列管人口，並因2人口出穢言，依涉嫌妨害公務逮人，事後被檢方依妨害自由及傷害罪起訴。基隆地方法院審結，依密錄器內容及相關證述，認定張非違法搜索。黃、楊會受傷是因為拒捕造成，員警執法未逾越分寸，判張無罪。全案可上訴。

張姓巡佐因此案被檢察官起訴後，從警一分局巡佐調任保安隊小隊長。獲知法院判決無罪，張說，做對的事不會後悔，職務調動後，心態依舊是堅守崗位，依法行政。

基隆地檢署起訴指出，張姓巡佐2018年1月17日晚間帶黃姓警員、鍾姓實習警察巡邏途中，攔停黃姓毒品列管人口駕駛的汽車，要求車上2人下車供查驗身分。

檢方調查，張經黃同意搜索車內，過程中黃行動電話來電，張不讓他接電話，黃即拒絕張繼續搜索。張詢問是否持有毒品才怕？雙方因此發生口角。黃因罵髒話，張指黃涉妨害公務，與黃姓警員出手壓制上銬時，分持警棍把黃打傷。

檢方指出，張在同年3月12日下午帶領石姓警員巡邏時，在南榮路盤查楊姓毒品列管人口，張向楊說「東西拿出來看一下」，楊回「我就是不要給你搜」，但張仍翻找楊的機車置物箱，並違法搜索楊的身體無所獲。

檢方說，張以楊未帶證件為由，要求他前往派出所遭拒。楊見機車鑰匙被石員拔走，說出「警察很囂張喔？」等話，張指楊涉侮辱公務員罪嫌。楊被壓制後，張用腳踹傷楊。

檢方偵結，依傷害、妨害自由罪嫌將張和黃姓警員起訴。法院審理時，張辯稱，依法逮捕黃男，過程中他抗拒才造成受傷。楊男部分，密錄器有錄到楊同意搜索才搜的，非違法搜索。楊是被員警合力壓制過程中受傷，他沒有毆打楊。

黃姓警員辯稱，他有持警棍執勤，但沒有毆打黃男。黃拒捕時兩人有拉扯，黃扭來扭去不讓他上銬，才會受傷。

法官勘驗相關密錄器內容，認定張對黃男、楊男均非違法搜索。張面對黃男情緒激動拒捕，從口頭告知配合到用警棍抵住腋下協助上銬，接著請鍾徒手協助到將黃壓制地上，循序提升強制程度，並未逾越必要程度，也無從證明員警故意毆打黃男成傷。

楊男部分，法官認為，楊男控訴內容前後不一，又無法提出受傷當時拍攝的傷勢照片佐證，無從認定張犯傷害罪，諭知判決無罪。

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