快訊

口罩預購網址曝光！明天就從這裡買

一張圖估出8國「病例增長」！網見這疑點：日本不簡單

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台1線民雄段死亡車禍 女騎士遭貨車輾斃

中央社 / 嘉義縣11日電
車禍示意圖，非當事人。 示意圖／ingimage
車禍示意圖，非當事人。 示意圖／ingimage

嘉義縣民雄鄉省道台1線雙福路段今天發生死亡車禍，18歲李姓女子騎機車往南行駛，疑與同方向的大貨車發生擦撞，當場遭輾斃。警方留置貨車司機釐清事故原因。

李女上午11時多騎機車剛過嘉義縣表演藝術中心、台1線民雄雙福路段時，疑與貨車靠太近發生擦撞，人被捲入車底，頭部被車輪輾過，腦漿四溢當場喪命。與李女同行、騎乘另輛機車跟在後方的葉姓少女目擊車禍過程都嚇傻了。

警方調查，李、葉兩人當時分別騎車要返回民雄住處，抵雙福路段，騎在前方的李女在超過前面一輛機車後，隨後就見她遭貨車輾了過去。

27歲王姓貨車駕駛則表示，當時停等紅燈，貨車剛起步就聽見「碰」的一聲，下車查看女子已倒在路上。警方通知李女家屬到場，並將相關人留置民雄警分局製作筆錄，車禍詳細原因仍有待調查。

車禍 嘉義 事故

延伸閱讀

嘉義18歲女騎士疑想超車 機車與大貨車相撞當場死亡

嘉縣老人共食站 僅3處因應疫情停辦

協志工商首位學測滿級分學生劉芯語 每天苦讀至凌晨2點

帶頭套拆車牌犯案無效 白河警逮捕電纜大盜

相關新聞

影／統聯客運車禍3受傷 國1北上塞車回堵10公里

國1中山高速公路北上51公里今天下午3時許發生遊覽車自撞分隔島車禍事故，一輛統聯客運行經國1北上51公里桃園交流道前，疑...

中華電信工程師爆採購弊案 檢調搜索5人到案

調查局台北市調查處接獲檢舉，指中華電信台北營運處工程師蔡政峰，涉嫌與上下游包商合謀，利用製作幽靈標案手法，以向上游收遠期...

台1線民雄段死亡車禍 女騎士遭貨車輾斃

嘉義縣民雄鄉省道台1線雙福路段今天發生死亡車禍，18歲李姓女子騎機車往南行駛，疑與同方向的大貨車發生擦撞，當場遭輾斃。警...

被控非法搜索打傷嫌犯調職 巡佐獲判無罪：不會後悔

基隆市警局張姓巡佐先後攔查黃姓、楊姓毒品列管人口，並因2人口出穢言，依涉嫌妨害公務逮人，事後被檢方依妨害自由及傷害罪起訴...

新店公寓租屋種大麻 設備齊全稱上網學會

林姓男子涉嫌租屋種大麻，相關設備齊全，刑事局搜索逮人，起獲19珠大麻、大麻成品及一批設備，他稱上網學技術，種大麻自行施用...

假冒台大醫院稱有肺炎疫苗 預約連結卻是色情網站

網路流傳新冠肺炎假訊息，假冒台大醫院稱某電視台主管確診，醫院已有疫苗，可上網預約注射，附上的連結卻是色情網站，另外有人造...

警廣主持人「阿國」吸安毒 自費緩起訴戒癮治療

警察廣播電台主持人「阿國」洪宗適，去年12月17日被警方查獲持有安非他命，將他依違反毒品危害防制條例移送法辦；事後，警廣...

領港船碰撞2死 暫扣留貨輪、留置船長

台北商港前晚發生領港小船帶領香港籍貨輪進港時意外碰撞，領港船翻覆，五十九歲楊姓船長和廿九歲李姓船員均落海喪命，相關單位正進行海事調查，暫時扣留騏龍號貨輪，並留置船長。

潑化骨水殺老翁 男大生判無期

20歲林姓男大生前年7月使用高雄文化中心涼亭，與8旬傅姓老翁爆發肢體衝突，不滿事後警方因此依社維法對他開罰，相隔1個多月再到涼亭報復，涉持電擊棒襲擊、潑灑俗稱「化骨水」的氫氟酸，造成老翁身體35%化學性燒灼傷不治。法官考量林有憂鬱症，昨依殺人罪判無期徒刑，可上訴。

普悠瑪ATP故障高達600多筆 台鐵官員3人卸責遭彈劾

台鐵普悠瑪列車前年發生翻車事故，造成18死2百多傷的重大意外。監察院今天通過監委提案彈劾交通部台鐵局前局長鹿潔身、機務處...

普悠瑪事故 台鐵前局長鹿潔身等3人遭彈劾

台鐵普悠瑪列車在前年發生翻車事故，造成18死2百多傷的重大意外。監察院今天上午通過監委提案彈劾交通部臺鐵局前局長鹿潔身、...

涉恐嚇游錫堃88歲老翁 桃檢特例讓他走通道躲避媒體

涉嫌恐嚇立法院長游錫堃的88歲老翁游貴湘，昨收到桃園地檢署傳票後PO上臉書，並預告今天11點將赴桃檢出庭，更稱「歡迎蒞臨...

熱門新聞

大叔冒用帥男照性侵幼女遭通緝 賊星該敗被雲林警逮捕

高雄義永寺廟前榕樹垮下 1死3傷

張天欽自比「東廠」重創促轉會 公懲會今判撤職

誰家丟掉的舊床墊藏金子？ 快到湖內警分局認領

南迴改安朔岔路未禁左轉 民眾無端被台東警開單引民怨

南投仁愛鄉長吳文忠涉弊遭羈押 縣府：停職派代

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。