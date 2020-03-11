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台1線民雄段死亡車禍 女騎士遭貨車輾斃
嘉義縣民雄鄉省道台1線雙福路段今天發生死亡車禍，18歲李姓女子騎機車往南行駛，疑與同方向的大貨車發生擦撞，當場遭輾斃。警方留置貨車司機釐清事故原因。
李女上午11時多騎機車剛過嘉義縣表演藝術中心、台1線民雄雙福路段時，疑與貨車靠太近發生擦撞，人被捲入車底，頭部被車輪輾過，腦漿四溢當場喪命。與李女同行、騎乘另輛機車跟在後方的葉姓少女目擊車禍過程都嚇傻了。
警方調查，李、葉兩人當時分別騎車要返回民雄住處，抵雙福路段，騎在前方的李女在超過前面一輛機車後，隨後就見她遭貨車輾了過去。
27歲王姓貨車駕駛則表示，當時停等紅燈，貨車剛起步就聽見「碰」的一聲，下車查看女子已倒在路上。警方通知李女家屬到場，並將相關人留置民雄警分局製作筆錄，車禍詳細原因仍有待調查。
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