假冒台大醫院稱有肺炎疫苗 預約連結卻是色情網站

網路流傳新冠肺炎假訊息，假冒台大醫院稱某電視台主管確診，醫院已有疫苗，可上網預約注射，附上的連結卻是色情網站，另外有人造謠死亡人數、政府一車車運屍體，刑事局分析用字遣詞習慣，研判大陸人士貼文。

警方調查，推特暱稱「台灣大學醫學院附屬醫院官方媒體」帳號發文，指因主管確診肺炎，某電視台新聞部空無一人，醫院已獲得最新疫苗，貼文附上色情網站連結，稱「請進入我院網站預約注射」。

臉書暱稱「刘清源」帳號貼文，稱表叔種梧桐樹，深夜發現政府一車車運屍體，另個暱稱「XuKun Cai」帳號造謠死亡及重症案例，指台北市77死、629重症，高雄市56死、461重症。