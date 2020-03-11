警廣主持人「阿國」吸安毒 自費緩起訴戒癮治療

警察廣播電台主持人「阿國」洪宗適，去年12月17日被警方查獲持有安非他命，將他依違反毒品危害防制條例移送法辦；事後，警廣依違反聘僱契約相關規定解僱他。台北地檢署調查後，考量他初犯，今給予緩起訴處分，須自費赴醫院戒癮治療。

執行網路緝毒勤務的台北市信義警分局吳興街派出所警員，發現有一名網友想要約炮，還暗示持有毒品，便鎖定與其聊天，不久雙方相約在北市松仁路夜店附近人行道碰面。

去年12月17日下午，警方在北市松仁路巷內盤查該名網友，搜出安非他命約1公克，當場逮捕，這時才發現他是洪宗適，他稱是友人轉交毒品。警方將他移送北檢複訊，檢察官訊後諭令限制住居，無保請回。

檢方調查階段，他態度配合、坦承犯行，考量他初次施用二級毒品，今給予緩起訴處分，須自費赴聯合醫院松德院區戒癮治療。

警廣表示，洪為約僱人員，不具警職，對於洪自毀前途，深感痛心遺憾，已終止僱用契約，全力配合調查，將強化考核工作及法治風紀教育。