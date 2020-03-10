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墾丁大街深夜大亂鬥 員警對空鳴2槍才壓制

聯合報 / 記者潘欣中／屏東縣即時報導
屏東墾丁大街今天凌晨發生兩派共10多人當街鬥毆事件，警方對空鳴槍並優勢警方將雙方壓制並帶回調查。記者潘欣中／翻攝
屏東墾丁大街今天凌晨發生兩派共10多人當街鬥毆事件，警方對空鳴槍並優勢警方將雙方壓制並帶回調查。記者潘欣中／翻攝

新冠肺炎疫情嚴峻，衝擊觀光旅遊業，人氣冷清的屏東墾丁大街，今天凌晨發生兩派共10多人當街鬥毆事件，警方據報出動快打部隊到場，兩派人馬仍不聽勸阻，直到員警對空鳴槍並優勢警方將雙方壓制並帶回調查，衝突中多人受傷，送醫後均無大礙。

恆春分局今天凌晨0時40分許接獲民眾報案，指墾丁大街有多人鬥毆，警方啟動快打部隊趕抵案發現場，雙方仍不聽勸阻持續拉扯，警方對空鳴槍2發及噴灑辣椒水迅速掌控現場，經警方控制後，將現場參與鬥毆及助勢的民眾8人帶回調查，傷者送醫院就診。

警方發現解雙方互不相識，疑為外地遊客酒後於一家餐廳的店門前大聲喧嘩，引起店員不滿，雙方發生口角進而引發聚眾鬥毆衝突，警方訊後依妨害秩序、傷害罪嫌移送屏東地檢署偵辦。

屏東 墾丁 新冠肺炎

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