新竹警盤查蹲路邊男子 竟遭短刀攻擊警開2槍制伏

竹縣新湖分局湖口派出所3名員警9日凌晨2時許執行巡邏勤務時，在湖口鄉成功路上，遇見1名形跡可疑的蔡姓男子屈身蹲於路旁，且當時精神渙散又不斷自言自語，員警上前盤查關心，蔡男竟突然從外套拔出一短刀朝曾姓警員、黃姓警員揮刀攻擊，警方當時為自保，向蔡男開槍壓制，蔡男大腿骨中槍後送醫治療，已無生命危險，全案依妨害公務移送新竹地檢署偵辦。

警方表示，當時曾姓警員為躲避攻擊，以辣椒水制止，並喝斥蔡男子丟棄手中刀械，但蔡男不聽制止，改持刀衝向黃姓警員攻擊，黃姓警員為免生命遭受危害，依警械使用條例規定開槍射擊非致命部位，射擊2槍，其中一槍擊中大腿骨，隨即上前壓制，並將蔡男送往醫院治療後無生命危險，執法過程符合比例原則，所幸3名員警也沒有受傷。 蔡男不聽制止，改持刀衝向黃姓警員攻擊，黃姓警員為免生命遭受危害，依警械使用條例規定開槍射擊其非致命部位，射擊2槍，其中一槍擊中大腿骨。圖／截至影片