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少女毒趴死驗出5種毒品 法官審多男性侵及轉讓藥品

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
台南1名17歲少女去年衣衫不整陳屍在中市1家飯店，檢察官解剖採檢體驗出死者因使用5種毒品暴斃，查出少女生前慘遭何等人玷辱猥褻拍裸照，終因急性中毒死亡，中檢去年底起訴何男等6人，法官審理時，何男等人皆否認轉讓禁藥。圖／本報資料照
台南1名17歲少女去年衣衫不整陳屍在中市1家飯店，檢察官解剖採檢體驗出死者因使用5種毒品暴斃，查出少女生前慘遭何等人玷辱猥褻拍裸照，終因急性中毒死亡，中檢去年底起訴何男等6人，法官審理時，何男等人皆否認轉讓禁藥。圖／本報資料照

台南1名17歲少女去年7月衣衫不整陳屍在中市豐原區1家飯店，檢察官解剖採檢體驗出死者因使用5種毒品暴斃，查出少女案發前已3天沒睡覺，在中市北區1家摩鐵有施用毒品，嫌犯何男等人再找她開毒趴，少女服用3包毒品咖啡包後，慘遭何等人玷辱猥褻拍裸照，終因急性中毒死亡，中檢去年底依轉讓禁藥致死、乘機性交、乘機猥褻、拍攝少年猥褻片等罪起訴何男等6人。台中地院審理時，何等人都否認轉讓禁藥。全案由法官審理中。

檢察官率法醫相驗解剖後，將檢體送法務部法醫研究所鑑檢，查出少女死因是使用多量毒品，分別是第一級毒品海洛因、第三級毒品喵喵 、K他命及一粒眠、第四級毒品硝西泮等5種毒品，加上飲酒，致少女急性中毒死亡。

中檢查出，主嫌何男（22歲）與同夥莊男（28歲）、吳男（21歲）玷辱猥褻被害人，同夥賴男（20歲）拍攝少年猥褻照片，而何、莊、吳、鄧（23歲）、阿宇（23歲）等人轉讓禁藥致死，分別被檢察官起訴，經法官數度開庭審理，何等人都否認轉讓禁藥，但部分人坦承有性侵及猥褻。全案由法官審理中。

檢方查出，何男去年7月12日經由陳姓友人認識17歲少女，13日晚間少女與何聯絡，表示自己很難過，何邀她到中市豐原區1家便利超商，當晚帶她到鄧男住處，何等6人明知少女已3天未睡覺，之前由中市北區1家摩鐵過來，應有吸用毒品，仍決定要舉辦毒品派對。

由何男請鄧男找藥頭，經鄧聯繫綽號「魯夫」的藥頭，14日凌晨由「 阿宇」騎機車載賴男至某停車場，以4000元代價向「魯夫」購買10包毒品咖啡包，再返回鄧男住處，何男等人開始用毒品咖啡包，被害少女服用3包後昏迷，遭何男、莊男性侵害，以及遭吳男猥褻。

鄧男的女友返回後，發現被害少女躺在地上，即發脾氣並辱罵何男人渣，何即叫計程車，由莊抱少女上車至飯店，何與莊再次玷辱被害少女，另外吳男也趁被害人昏迷性侵，而賴男也趁機拍攝少女裸照上傳微信群組。

何男於14日下午1時離開飯店後，獨自留少女1人在房間內，至同日下午5時30分，飯店人員進入房間打掃時，發現少女全身冰冷，已死亡多時。檢警循線逮獲何男等6人，分別予以起訴。

毒品 猥褻 性侵

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