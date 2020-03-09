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女欠萬元遭拘禁毆打 友人趕抵救援也被開槍
桃園市八德區驚傳槍響，一名女子因與吳姓男子有金錢糾紛，依約到談判地點卻被拘禁還痛毆，女子趁機打電話求救，結果友人趕抵現場時竟也遭開槍射擊，桃園市警察局接獲通報後，出動線上警網及警察局保安大隊，將吳男等3名涉嫌人逮捕歸案，並查獲查扣不少證物。
經警方調查，初步了解為一名女子與吳姓男子有一萬多元的債務糾紛，談判過程破裂，該女遭到吳男拘禁於案發地點並遭毆打，女子打電話向賴姓友人求救，賴男接獲女子電話後，在7日晚間11點隻身前往了解，不過到場後發現情況不對，原要逃離現場，卻被吳男、洪男2人持槍及鋁棒強押進入屋內，過程發生口角，賴男遭吳男開槍射擊，子彈從右大腿貫穿左小腿，賴男中槍後自行開車離開現場，由家人陪同就醫，被拘禁的女子也趁亂逃離現場。
受傷的賴男告知其友人遭吳男開槍，友人便邀集數名數人前往案發現場找吳男談判，吳男見狀隨即朝屋外開槍。此時，8日凌晨2點有民眾報案指稱八德區長興路段傳出槍聲，同時段警方也收到某醫院通報稱有男子遭槍擊正在治療中，勤務指揮中心立即調派線上警網及警察局保安大隊等約30名警力趕往長興路現場。
警方抵達現場後，數名男子見警到場後一哄而散，但屋內仍有槍聲傳出，警方研判現場情勢緊急，趕緊封鎖現場，由於大門深鎖且嫌犯拒不開門，於凌晨3點半持破門器從後門強攻破門進入屋內。
警方現場逐層搜索，於屋頂冷氣隔熱板縫隙內發現金牛座改造手槍1把（內有已經上膛子彈10顆），還有微量K他命毒品等扣案證物，最後將屋內的吳男、洪男及洪女等3人當場逮捕，報請桃園地檢署翔股賴檢察官指揮，依殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例等案移送法辦，並建請檢察官向法院聲請羈押。
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