移工怕疫情感染在家開毒趴 人多太吵警方戴口罩抓人

受到新冠肺炎疫情影響，來台工作20多歲的越南籍移工3男1女，擔心疫情感染，不敢前往越南移工聚集處，昨天晚上卻在桃園區中山路一間出租套房，聚會開毒趴，吸食安非他命，因為開趴太吵，鄰居不滿

報案，警方當場逮捕，今天下午將越南籍移工男女4人依毒品危害防制條例罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

警方表示，越南籍移工3男1女，均年約20多歲，4人來台後分別在龜山、蘆竹區的電子、實業工廠工作，其中1名男移工之後逃逸成非法移工，男女4人在出租套房開毒趴太吵，警方前往擔心套房人多疑似疫情，戴上口罩前往盤查，當場查獲越南籍移工3男1女在吸食安非他命，屋內搜出安非他命9小包6公克及吸食器，男女4人當場坦承吸毒。