影／不顧新冠肺炎疫情 4名印尼偷渡人蛇落網遣返
4名印尼籍男子花錢購買假造的紐西蘭電子簽證，8日清晨搭機抵達桃園機場企圖闖關入境，被移民署國境事務大隊移民官察覺攔下，確認4人持用的申請紐西蘭電子簽證證明出於偽造，拒絕4人入境暫時留置，將遣返原啟程地新加坡。
國境事務大隊調查，這4名印尼籍男子8日清晨5時從新加坡搭機抵達桃園機場，下機後從第1航廈入境，移民官查核4人的印尼護照、持用的東南亞國家人民「來台先行上網查核證明」，以及搭配使用偽造的紐西蘭電子簽證，立即察覺有異，將4人留置深入調查。
國境事務大隊先確認，4人的「來台先行上網查核證明」為真實文件，但對紐西蘭電子簽證的真實性存疑。移民官立即透過移民署駐紐西蘭移民秘書協助，聯繫紐西蘭移民局清查，發現這4名印尼男子並沒有申請紐西蘭電子簽證紀錄，確認這些電子簽證都是偽造。加上4人沒有回程機票，預訂的旅館地址相同，聲稱要來台灣找親友，卻沒有親友的聯絡電話，4人企圖闖關偷渡事證明確。
經過深入偵訊，4名印尼籍男子承認每人花費900萬印尼盾（約合新台幣2萬元），委託親友在印尼代辦假的紐西蘭電子簽證，再持用來台入境使用，沒想到栽在台灣移民官手中。
國境事務大隊指出，印度、越南、印尼、緬甸、柬埔寨及寮國等6國人民，申請「來台先行上網查核證明」，搭配持有澳洲、紐西蘭電子簽證申請核准證明者，在電子簽證有效期限內，可以合法入境我國，但這4名印尼男子卻購買偽造紐西蘭電子簽證，偷渡行為露餡。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言