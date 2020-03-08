影／不顧新冠肺炎疫情 4名印尼偷渡人蛇落網遣返

4名印尼籍男子花錢購買假造的紐西蘭電子簽證，8日清晨搭機抵達桃園機場企圖闖關入境，被移民署國境事務大隊移民官察覺攔下，確認4人持用的申請紐西蘭電子簽證證明出於偽造，拒絕4人入境暫時留置，將遣返原啟程地新加坡。

國境事務大隊調查，這4名印尼籍男子8日清晨5時從新加坡搭機抵達桃園機場，下機後從第1航廈入境，移民官查核4人的印尼護照、持用的東南亞國家人民「來台先行上網查核證明」，以及搭配使用偽造的紐西蘭電子簽證，立即察覺有異，將4人留置深入調查。

國境事務大隊先確認，4人的「來台先行上網查核證明」為真實文件，但對紐西蘭電子簽證的真實性存疑。移民官立即透過移民署駐紐西蘭移民秘書協助，聯繫紐西蘭移民局清查，發現這4名印尼男子並沒有申請紐西蘭電子簽證紀錄，確認這些電子簽證都是偽造。加上4人沒有回程機票，預訂的旅館地址相同，聲稱要來台灣找親友，卻沒有親友的聯絡電話，4人企圖闖關偷渡事證明確。

經過深入偵訊，4名印尼籍男子承認每人花費900萬印尼盾（約合新台幣2萬元），委託親友在印尼代辦假的紐西蘭電子簽證，再持用來台入境使用，沒想到栽在台灣移民官手中。