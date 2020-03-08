關指部機步連爆官兵販毒吸毒 六軍團：重懲、汰除

國軍疾呼「毒品禍國殃民，斲喪戰力」！負責大台北中樞衛戍重責的關渡指揮部連爆士官兵販毒與吸毒事件，全連驗尿清查涉毒者。陸軍六軍團今天表示，涉案士官兵由單位予以重懲、汰除，絕不寬貸。

關指部機步一營在去年底及今年初，爆發士官兵販毒與吸毒事件，一名王姓士官在去年12月，在營外販毒遭警方查獲，今年1月則有杜姓士兵將毒品攜入營區，並在營內吸毒遭逮，傳軍方立即對該單位含主官在內進行大規模驗尿。

陸軍第六軍團今日表示，此案因單位幹部機敏，主動查察，涉毒個案已嚴懲汰除。第六軍團指出，「毒品零容忍」向為國軍堅定立場，所屬關指部王姓士官於去年11月外宿期間，因涉嫌販賣毒品遭警方查獲；另單位幹部機敏，於去年12月27日主動查獲杜姓士兵持有毒品，涉案士官兵由單位依「毒品危害防制條例」，予以重懲、汰除，絕不寬貸；另因王、杜2員屬同連隊，為求慎重，即針對全連官兵進行尿液篩檢，均為陰性反應，並無其它類案。

第六軍團表示，反毒、拒毒、查毒是單位長期工作，為加深反毒教育強度，除例行軍法紀教育外，陸續邀請基隆、士林地檢署檢察長入營實施專案法治教育，提醒官兵毒品禍國殃民，斲喪戰力；另不定期申請憲兵緝毒犬入營搜索，以達嚇阻目的，並強化內部管理，針對高風險人員，加強考管作為，凡涉案人員即予以重懲、汰除，以確維部隊純淨。