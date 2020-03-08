男酒駕人行道逆向騎機車 警方攔查意外見槍毒

楊姓男子涉嫌酒後騎機車，在台南市中西區海安路人行道上逆向行駛，看到警車攔查自亂陣腳摔車後，藏在坐墊置物箱改造手槍掉到路旁，楊酒測值高達每公升0.9毫克，還被搜出2包安非他命，警訊後將依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品和公共危險罪嫌法辦。

據了解，40歲的楊沒有工作，7日凌晨2點多，他騎車在台南市海安路上，為了節省待轉時間，連續騎上兩個人行道，看到警車開過來，嚇到人車摔倒。楊男人車倒地後，機車坐墊置物箱雜物掉了一地，連改造手槍也掉了出來。

警方立刻對他酒測，酒測值高達0.9，警方以公共危險罪嫌現行犯將他上銬，在他的口袋裡搜出2包安非他命約30公克，楊供稱安毒是自己食用。

楊被回到警所調查後，楊還說身體不舒服，無法做筆錄，警方替楊請來救護車送醫院急診，但醫師開出診斷證明，表示楊沒有任何問題。楊再被送回派出所，供稱槍枝是撿到，說詞避重就輕，警方將循線追查他的槍枝來源。

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