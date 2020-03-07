衛福部假粉絲專頁 稱留言免費領口罩、酒精
新冠肺炎疫情引發口罩及酒精搶購，臉書粉絲專頁「衛生福利處」散播假訊息，稱民眾留言即可到藥局免費領口罩、酒精，取名可能讓民眾誤以為是衛福部官方說法，刑事局發現貼文後該粉專隨即被刪除，懷疑是網軍所為。
臉書粉絲專頁「衛生福利處」前天貼文，指「本服務處為達民眾要求，已連繫各大口罩酒精廠商，即日起，正式提供發放作業！民眾只要在文章底下留言#要口罩，即可於您最近藥局免費領取。一瓶酒精及口罩三片。注意事項：#將於3/6-3/10由各大附近藥局免費發放#憑此留言領取即可#一人限領一次#為避免引起騷動，領取時務必配合排隊！」
刑事局偵四大隊第一隊追查，該粉專取名與衛福部相似，使用衛福部機關Logo照片，恐混淆社會視聽，由於追蹤人數不多，發文當天粉專就被刪除，懷疑是網軍待假訊息傳開就「落跑」。
警方說，這則貼文涉嫌違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例、社會秩序維護法，提醒民眾不要轉傳，口罩、酒精等防疫用品訊息，應依衛福部說明。
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