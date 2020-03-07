維安「大麻」煩？法籍男學生總統官邸旁「撿到大麻」

一名法籍男子3月4日中午時分行經台北市愛國西路時，在人行道上撿到一包不明物體，便拿到鄰近的派出所交由警方處理，警方初驗發現該物體竟是經過分裝的毒品大麻，雖僅不到1公克，仍嚴陣以待，對法籍男子製作筆錄，初步排除毒品是由法籍男子持有，正積極追查毒品來源。

據了解，該名法籍男子供稱，在愛國西路、中山南路口附近人行道上，因來台就學的學生證不慎掉落地面，在撿證件時，於一旁草叢發現一包透明分裝袋，裡面裝有不明物體，他將拾得物送至鄰近派出所交由警方處理；警方卻發現袋裡裝的疑似是大麻花，立刻留下法籍男子，對其製作筆錄，直到初步排除法籍男子持有麻毒的可能，才讓其離開派出所。

警方經鑑識人員以試劑採驗，呈大麻陽性反應，目前已將該證物送驗，確認其毒品成分，並積極調閱監視器畫面，尋找該包麻毒原先的持有人，將循線嚴辦。雖袋中麻毒僅不到1公克，但因地處博愛特區，相距總統官邸永和寓所不出百公尺，轄區警方對此隔外重視。

不過也有人認為，台北市市區竟隨處可拾獲大麻，地點還是總統官邸中衛區，是否顯示維安出現漏洞？尤其去年初，號稱「總統鐵衛」、負責戍守正副總統官邸的332營，一名張姓志願役憲兵涉嫌販售大麻被逮，去年5月遭檢方起訴，雖張男職務為負責復興南路營區衛哨，軍方依規定核予大過2次懲處並汰除，但此案仍引發社會各界譁然。