做賊心虛超車又加速 55歲嫌新屋遭逮

昨天晚間5點桃園市楊梅區，一名55歲戴姓男子開車行經楊新路四段附近時，見巡經警車，形跡可疑，不斷連續加速、危險超車，警方查閱其車牌及行徑路線後，在新屋區中華路附近找到戴男及其車輛，海洛因、安非他命、吸食器及現金，警詢後依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

楊梅警方昨天晚間巡經楊梅區楊新路四段附近時，發現戴姓男子危險連續超車，形跡可疑，追查其行徑路線後，於新屋區中華路附近攔查，經查戴嫌雖無毒品前科等資料，惟警方見戴嫌神色慌張，說話含糊以對。

於是詢問戴嫌有無攜帶違禁物品，戴嫌主動從皮夾內袋取出一級毒品海洛因3小包（含袋毛重0.97公克）。且嫌犯身體散發異味，經尿液檢驗，呈現一二級毒品反應，應似剛吸食完毒品。

警再詢問戴嫌車內有無違禁物品，戴嫌坦承駕駛座底下黑色零錢包內有二級毒品安非他命20小包（含袋毛重共43.06公克）、安非他命吸食器1組、削尖吸管1支、分裝夾鏈袋6只、及新台幣65400元整，當場戴嫌坦承上述違禁物品為其所有，全案依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。