影／高雄警方攻堅破通緝犯分裝毒品 驗出喪屍藥成分

通緝犯徐姓男子與朋友在台南租社區大樓房子，涉嫌分裝毒品咖啡包。高雄市刑警大隊查出地點，動員攻堅，破門查獲百餘包成品及原料和分裝工具，初步驗出毒品咖啡包成分，包含俗稱「喪屍藥」的二級毒品，全案依毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

24歲的徐姓男子涉妨害自由案，被刑10月，未到案執行，去年12月經士林地檢署發布通緝。

據了解，徐姓男子去年11月以女友名義，在台南市永康區承租社區大樓房子，購買來路不明的粉末及「粉紅小惡魔」等包裝袋，涉嫌成毒品咖啡包。高雄市警刑大偵八隊接獲密報，查出徐的落腳處，3月4日動員查緝，破門查獲徐姓男子與朋友王姓男子（22歲），涉嫌在租屋分裝毒品咖啡包，在房間、客廳，查獲分裝工具、原料和成品百餘包。

經檢驗毒品咖啡包成分，包含俗稱「喪屍藥」的甲基卡西酮的二級毒品。據員警了解，濫用這動 成分，會導致妄想、焦慮等現象。