兩毒販拎著行李箱 藏身汽車旅館販毒趴趴走落網了

新冠肺炎疫情升溫，正當各界忙著防疫，41歲王姓、42歲陳姓男子兩毒販以汽車旅館為販毒場所，四處變換場所及房間，到處趴趴走，台南市警五分局經1個多月蒐證，連續兩天在安平區及中西區汽車旅館內查獲，起出安非他命上百公克等各式毒品及販毒所得18萬多元等，並依違反毒品危害防制條例移送法辦。

警方查扣陳嫌持有海洛因2.35公克、安非他命113.89公克、大麻3.06公克、K他命19.3公克、神仙水10.13公克及販毒所得18萬餘元。記者邵心杰／翻攝

五分局立人派出所、偵查隊經1個多月蒐證，本月5、6二日見時機成熟，結合專責警力執行搜索，接連安平區及中西區汽車旅館內，分別查獲毒販王、陳2嫌，當場查扣王持有安非他命13.58公克，另陳嫌持有海洛因2.35公克、安非他命113.89公克、大麻3.06公克、K他命19.3公克、神仙水10.13公克及販毒所得18萬餘元等證物。

據調查，發現王、陳兩嫌均以汽車旅館為販毒場所，且經常變換場所與房間，行李箱內藏各式毒品，四處趴趴走，躲避員警追緝，員警據報後，花了1個多月蒐證，總算在大有斬獲。