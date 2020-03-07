通緝犯憂新冠肺炎從廈門返台 住看守所2天才送醫隔離

在中國大陸躲藏多年的黃姓通緝犯，日前擔心新冠肺炎疫情決定返台自首，本月2日從廈門返台，機場入境後被穿上隔離衣，送至嘉義地院審理後移送嘉義看守所，所方讓黃在所內簡易負壓病房隔離，內部人員憂心感染，直到2天後才轉送醫院負壓病房隔離。

嘉義地院表示，因應新冠肺炎防疫，若被告有疑似傳染病、肺炎發燒等徵狀，或有相關接觸史、從港澳陸等疫區返台，都依相關規定執行；本案是在法院2樓空曠處開庭，由法官審酌有無羈押必要，一切都依法執行。

黃男為毒品通緝犯，遭嘉義地院通緝已19年9個多月，距離追訴期僅剩2個多月，據了解他曾表示，憂心中國肺炎疫情嚴重才返台投案，但他返台後有2天被關在看守所隔離房，讓工作人員壓力頗大，擔心被感染、無法返家。

「法院難道不擔心防疫漏洞？」看守所內部人員抱怨，黃從機場入境，就應作防疫隔離，地院法官開庭審理後，也應裁定黃先隔離14天，怎麼會到看守所住2天，載運過程、直接間接接觸者有多少人，如果因此看守所出現疫情怎麼辦？

嘉義看守所表示，黃姓收容人本月2日晚上被送到看守所，當時有穿防護衣、戴口罩，無發燒徵狀，但因為黃從廈門回來，所方憂心感染曾向地院申請，建議先交保隔離但未獲同意，因此先在所內簡易個人負壓病房隔離。