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闖桃機外籍男將驅逐出境 移民署「連收案都很尷尬」

聯合報 / 記者蕭雅娟李隆揆／台北即時報導
外籍男子闖入桃園機場，試圖攀爬起落起落遭逮，身分至今仍不詳。圖／報系資料照
外籍男子闖入桃園機場，試圖攀爬起落起落遭逮，身分至今仍不詳。圖／報系資料照

一名男子去年底闖入桃機遭逮，日前桃園地檢依法起訴後，法院判處5個月徒刑、宣告驅逐出境；移民署初步回應，因該男身分未明，驅逐出境時會有困難，刑期執行完畢後，移民署將先予收容，期間盡力查明男子身分，必要時將請外交部協助處理。

去年11月2日，該名男子從桃機旁草叢衝向華航一架飛往帛琉的班機起落架，遭通報逮捕後，警方發現其持有一本俄文聖經、手機、行動電源、打火機及十字架項鍊，經移民署指紋比對、臉部辨識系統及警政比對系統清查後，無法查明其身分資料，又因他從頭到尾不發一語，檢方起訴書只得以「如附表照片所示之人」特定身分定義，並以「A男」為代號。

桃園地院3月3日請來俄文翻譯一同開準備程序庭，面對法官詢問，男子依然毫不理會，直至法官宣告權利義務時，他才突然用中文說「耶穌基督是上帝」，此後又恢復沈默。法院審理2日後依未經許可入國、無故侵入航空器等罪，分別宣判男子各3月有期徒刑，合併執行5月，且因其行為已危害社會治安，不宜滯台，執行完畢後須驅逐出境。

扣除男子已收押4個月，預計4月1日就能出監，驅逐出境部分理應交由移民署專勤隊處理。對此，移民署初步回應，在強制驅逐外籍人士之前，移民署將依入出國及移民法第38條規定，暫時予以收容；若遣返對象身分尚待確認，將積極查證其身分，協調其母國在台機構核發旅行文件，必要時將請外交部協助，以遣返該名男子。

不過，也有移民官表示，無法辨明身分、國籍者，就代表無法確認這個人是否具有我國國籍，因此，後續是否該由移民署處置還有待確認；更何況正因為該名男子國籍不明，無驅逐目的國，自然是無法執行驅逐出境，移民署連收案都很尷尬。

若要先行收容，移民署頂多在收容期間擴大透過外交管道及比對措施，盡力查明男子身分；但收容也有一定期間，到最後仍無法查明男子身分，移民署也束手無策，「在起訴前就該查明這個人的身分，這次判決無疑是將燙手山芋丟給移民署而已」。

移民署 外交部 桃機

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