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神祕大樹院區門禁森嚴 30年前曾嚴重爆炸

聯合報 / 記者徐白櫻楊濡嘉／高雄報導
中科院大樹院區昨晚傳出飛彈裝配廠發生意外，造成四人燒燙傷，現場門禁森嚴。 記者劉學聖／攝影
中科院大樹院區昨晚傳出飛彈裝配廠發生意外，造成四人燒燙傷，現場門禁森嚴。 記者劉學聖／攝影

昨晚發生爆炸的國家中山科學研究院大樹院區，主要以研究生產火箭推進劑為主。外觀雖不起眼，卻是國家級軍事研究單位，在居民眼中更是神祕的單位。

中科院本部位於桃園龍潭，在高雄大樹設有「推進器研製廠」，位於大樹區通往仁武區的興山路，全面積約五十公頃。推進器研製廠隸屬中科院的化學所，負責製造各類火箭、飛彈所需的推進劑。

國軍現役的各式中科院飛彈與火箭，包括天弓、天劍、雄三等飛彈、多管火箭等，其使用的固態燃料火箭引擎，燃料均由大樹廠製造。另外部分外購飛彈的火箭推進藥柱，我方也有自造更新能力。

大樹院區從外往內看最多是二層樓的建築，平時門禁森嚴，附近居民只知道是國家級的軍事研究單位，不了解到底是研究或製造什麼；約卅年前曾發生嚴重的爆炸，不但廠內有多人受傷，也造成鄰近住家房屋龜裂。

一九八八年四月廿六日，現在的中科院大樹院區（當時是中山科學研究院四所第四十三廠）發生爆炸，一死五傷，部分廠房夷為平地，附近民宅被爆炸時炸飛的鐵片、機械殘骸擊中，有些房屋牆壁、玻璃也被震裂，方圓五公里內都清楚聽到爆炸巨響，國防部後來出面賠償。

二○○五年十一月八日，該廠處理廢棄物發生爆炸，所幸無人傷亡。當時中科院宣稱，廠方進行廢棄鋁粉銷毀作業，只是燃燒過程「聲音大一點」，不是製程出問題，也非爆炸。

高雄市和中央為遷建二○五兵工廠遍尋可以遷建的地點，後來才找到中科院大樹院區、大樹北營區、大樹光復營區。高雄市工務局表示，最接近中科院大樹院區的二○五兵工廠遷建地點正在施工，預計明年七月完工，大樹北營區與中科院的院區可以相通，北營區遷建工程預計一一一年八月完工，光復營區與中科院區不相連，預計一一一年完工。

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