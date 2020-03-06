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襲擊蔡阿嘎夫妻…陳嫌手機沒瀏覽紀錄 檢警不排除有人指使
YouTuber蔡阿嘎夫妻3日遭黑衣男持鐵鎚打傷，警方逮捕陳姓男子等2人；陳姓男子等稱網路口角才犯案，但檢警今天初步調查，未發現相關瀏覽紀錄，不排除受指使，警訊後送辦。
蔡阿嘎和懷孕8個月的二伯騎車出門停等紅燈時，遭黑衣男持鋁棒毆打，造成膝蓋挫傷；警方調案發地周邊監視器，發現黑衣男犯案後徒步逃離，再由一名男子騎車接應，專案小組以車追人，昨天在新北市林口區一間汽機車改裝廠內，逮捕25歲陳姓主嫌和騎車接應的35歲董姓共犯。
陳姓男子警訊時稱去年和蔡阿嘎在網路口角，才懷恨報復，但檢警初步調查發現，陳姓男子手機、筆記電腦未有相關瀏覽紀錄，不排除是受指使才犯案，將持續擴大清查；警訊後依傷害罪嫌移送2人到台灣士林地方檢察署偵辦。
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