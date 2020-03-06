涉恐嚇游錫堃88歲老翁 桃檢特例讓他走通道躲避媒體

涉嫌恐嚇立法院長游錫堃的88歲老翁游貴湘，昨收到桃園地檢署傳票後PO上臉書，並預告今天11點將赴桃檢出庭，更稱「歡迎蒞臨指教」；據了解，但由於事涉敏感，桃園地檢今刻意安排游從地下車道進入內勤偵查庭訊問，而非像一般人走大門出入，以利避開媒體拍攝。

桃檢今天一早包括法警室、政風室全程戒備，桃園市警局及桃園分局9點多就派員到維安，現場包括拔菜總司令盧朝才也開車帶人到場，站在大門口舉牌搖旗相挺，盧表示他不認識這名游姓老翁，但因認同其理念，所以才到場聲援。

全案因游錫堃日前臉書表示，上月兩度收到署名「游貴湘」的人恐嚇，內容提到「或叫游錫堃一家人，承擔滅門血案的悲傷，為此，僅奉上郵政匯票二萬元，請轉交給游錫堃，購買即時離台機票，離開台灣」，游錫堃認為，恐嚇意味這麼重，家人安危如何放心？

刑事局循線找到這名88歲的游姓老翁，因其戶籍在桃園全案依恐嚇函送桃園地檢偵辦；據了解，警方全案函送時，還向檢方請示是否能直接開拘票，甚至建議直接將游姓老翁聲押，但檢方視案情內容，仍依照輪分偵案，至於傳票昨天送達游翁住家，他才在臉書PO文預告要來桃檢開庭。

據悉，桃檢為了避免游貴湘直接和現場守候媒體，以及擁護者直接接觸，提早就安排讓他從側邊的管制車道，直接進入地下室的內勤偵查庭訊問，而非像是一般民眾來開庭，從大門進入再到2、3樓的一般偵查庭接受訊問。

因此，今天上午11點，包括各家媒體、警方，以及拔菜等團體，從10點多守候1個多小時仍未見人影，原本以為游翁未到庭，檢方可能會直接拘提，未料事後才證實，桃檢早讓他走地下車道避開眾人目光，而目前仍在內勤偵查庭訊問中。