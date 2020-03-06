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高雄斷頭嬰屍警追查比對 疑不在醫院生產

中央社 / 高雄6日電
高雄市原覆鼎金公園「大坪與一墓」發現斷頭嬰屍。 聯合報系資料照／記者林保光攝影
高雄市原覆鼎金公園「大坪與一墓」發現斷頭嬰屍。 聯合報系資料照／記者林保光攝影

高雄市覆鼎金公墓原址的雙湖公園工地4日發現斷頭嬰屍，高雄檢警除了採集死者頭顱及殘留碎骨DNA追查身分，連日訪查比對婦產科等醫療院所，初步懷疑不是在醫院生產並遭遺棄。

轄區高雄市政府警察局三民第二分局偵辦員警今天表示，持續以斷頭嬰屍出生相關日期至婦產科等醫療院所清查，但也不排除是未婚生子或外籍移工等行為人遺棄，持續追查相關人員身分與究責。

斷頭嬰屍頭顱直徑僅約10多公分，研判是出生沒幾天的嬰兒頭顱，性別仍不詳，4日被發現的現場是覆鼎金公墓園區原址，高雄市政府遷移公墓後正進行雙湖公園山坡綠化施工，工人施工發現山坡草堆有個以白布包裹異物，掀開是一個面目全非的小頭顱，警方據報勘查發現白布包裹內有個紙箱，周遭留有許多碎骨，研判是嬰兒碎骨。

警方表示，持相關跡證查訪婦產科等醫療院所，並非院方所有物，將持續追查身分及釐清案情。

高雄檢警5日複驗斷頭嬰屍，發現頸部呈現不規則撕裂痕，懷疑死者遭遺棄後身體已遭野狗啃食殆盡，檢方已採集DNA指示警方持續比對訪查。

嬰屍 婦產科 高雄市

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高雄斷頭嬰屍案 檢採集頭顱DNA查身分

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