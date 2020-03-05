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男恐慌症發作倒臥國道遭輾斃 駕駛無肇責不起訴

中央社 / 台中5日電

韓姓男子去年開車行經國道因恐慌症發作，欲與女友交換駕駛，下車後被多車輾過，首輛謝姓駕駛遭控過失致死及肇逃，檢方認為死者未遵守交通規則，無證據證明謝男有過失，不起訴處分。

不起訴書中指出，60歲韓姓男子去年2月11日凌晨，駕駛自小客車載著女友，行經國道1號時因恐慌症發作，他將車停到路肩後要和女友換手駕駛。

女友在車內從副駕駛座爬到駕駛座時，突然聽見「碰」巨大聲響，發現韓男躺臥在外側車道，陸續被多車輾過。韓男經抽血檢驗，體內有酒精、藥物反應。韓男的姐姐控告第一輛車謝姓駕駛過失致死、肇事逃逸。

謝姓駕駛表示，當時他行駛外側車道，車速約100公里，看到有事故車輛停在路肩，又看到有車道上有東西，他想要閃，但路肩有事故車，來不及反應就撞上，後來他有報警處理，因車上還有家人，擔心留在現場危險先離開。

檢方勘驗案發時行經現場多輛車輛的行車記錄器，發現韓男本站在路肩，在謝男車子抵達前，他已倒臥在外側車道，謝男車子的前保險桿下方破損，離地面高度約40公分，當時死者應是躺臥。

檢方認為，高速公路及快速公路交通管制規則、道路交通安全規則等明文規定，行人不得於道路上奔跑或坐臥蹲立，因韓男不當進入高速公路，倒臥外側車道，夜間又無照明，無證據顯示謝男有過失，既無過失就肇事逃逸的責任，裁定不起訴。

車道 事故 國道

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