高雄斷頭嬰屍案 檢採集頭顱DNA查身分
高雄市覆鼎金公墓原址的雙湖公園工地昨天赫見斷頭嬰屍，檢警懷疑嬰兒遭遺棄遭野狗啃食，今天採集死者頭顱及殘留碎骨DNA追查身分，並全力追查死者家人到案釐清案情。
警方表示，現場是覆鼎金公墓園區原址，高市府遷移公墓後正進行雙湖公園山坡綠化施工，昨天下午工人施工發現山坡草堆有個以白布包裹異物，上前掀開赫見一個面目全非的小頭顱，連忙報警處理。
警方勘查發現，小頭顱以沾有血跡的白布包裹，白布內有個紙箱，周遭留有許多碎骨，研判是嬰兒碎骨。
警檢今天至高雄市立殯儀館複驗斷頭嬰屍發現，小頭顱直徑僅約10多公分，研判是出生沒幾天的嬰兒頭顱，性別仍不詳，頸部呈現不規則撕裂痕，懷疑死者遭遺棄後身體已遭野狗啃食殆盡，檢方採集死者頭顱及現場殘留碎骨DNA比對是否是同為死者遺體並追查身分，並全力追查死者家人到案釐清案情。
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