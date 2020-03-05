民宅疑遭縱火一死一傷 高雄檢警拘提失聯鄰居

高雄市林園區一棟民宅今天疑遭縱火釀成一死一傷，檢警專案小組調查發現，死者家人與鄰居有官司糾紛，火警後鄰居失聯涉有重嫌，經傳喚未到，檢察官下午飭令警方展開拘提。

林園區北汕路一棟透天民宅凌晨疑遭人丟汽油彈縱火，造成王姓屋主的48歲女兒葬身火窟、死者的40歲弟弟及時跳樓逃生，但全身多處燒傷，腳也被割傷。

案發後林園警分局成立專案小組報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦，檢察官下午相驗屋主女兒，確認死因是遭火警濃煙嗆死，同時傳喚死者家屬及涉案失聯的鄰居到案釐清案情，但失聯的鄰居未到案，檢察官已飭令警方展開拘提。

專案小組透露，王姓屋主兒子去年間與居住隔壁大伯的兒子有傷害案件官司糾紛，高雄地院原訂今天開庭，卻在開庭前夕發生這起不幸案件，且案發後對方一直下落不明，也聯絡不上，警方懷疑涉案，已報請檢察官指揮追緝到案釐清。

逃過一劫的王姓屋主夫婦於火警當時人在1樓，他們有聽到2樓發出「碰」巨響，在2樓的屋主兒子當時也有聽到屋外有巨大異聲，加上2樓火場外有查獲殘留有疑似汽油的塑膠容器，王家人直指遭人丟汽油彈縱火，並懷疑失聯鄰居親友涉畏罪潛逃。