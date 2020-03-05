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男子賭博輸錢欠債 竟結夥行搶六合彩組頭
新北一名傅姓男子因為賭博輸錢欠債，竟與蔡姓友人合謀搶六合彩簽賭站，並在去年7月找了游姓、丁姓等4名男子執行計畫，得手140萬元，結果不到數天就被逮，今天也被新北地檢署依加重強盜等罪起訴。
起訴指出，傅男等人決定犯案後，旋即到五金行購買西瓜刀、手套、口罩等物備用，去年7月25日上午見六合彩組頭住處門戶大開，立刻喬裝遮掩特徵衝進屋內，持刀恫嚇在場所有人不准動，並以束帶綑綁控制行動自由，命組頭打開保險箱後，將140萬元現金全搜刮一空。
據了解，組頭原本擔心惹禍上商而不願報警，但友人認為不宜大事化小，警方輾轉得知後才主動介入，報請檢察官組成專案小組後，1周內迅速逮捕6人歸案。
偵訊時，傅男坦承犯行，供稱是蔡男提及該六合彩組頭家中有保險箱、平時會存放大量現金等情，也是蔡男提議才決定搶劫，西瓜刀也是蔡男負責。蔡男雖坦承自己另請陳姓男子準備做案工具，但否認是強盜共犯。
檢方調查後，認定傅男、蔡男及參與實際行搶的蔡姓、游姓和丁姓共5名男子涉犯加重強盜罪，幫忙準備刀械的陳男則是加重強盜罪的幫助犯，全案今天偵結提起公訴。
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