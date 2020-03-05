黑道派公關妹騙宅男送生日禮物 50人遭剝皮百萬
天道盟太陽會幹部奚姓男子涉嫌指使小弟假冒正妹上網交友，約「宅男」網友見面，再派年輕女公關赴約「剝皮」，請對方買名牌包或服飾贈送，得手後向店家退貨變現，兩個月來騙得上百萬元，刑事局查獲奚等12人依詐欺等罪嫌移送，檢方令5至10萬元交保。
警方調查，奚姓男子（35歲）以新北市三重區一間貿易公司為據點，今年初起指揮小弟在公司上網，以正妹照假冒女子，透過BeeTalk、速約等交友軟體結識男網友，聊天後相約台北市西門町見面。
公司旗下年輕女公關赴約，以生日為由，撒嬌請對方在精品或服飾店消費，花費數千至數萬元，買高價衣服或名牌包贈送，或到犯嫌租賃的夾娃娃機台「猛投」數百至數千元。
待被害人無力再買禮物，女公關藉故要到附近見家人或朋友離開，事後拿禮物向店家退貨變現。被害人多為20至30歲的「宅男」上班族，每人被騙3至4萬元。
刑事局偵四大隊第一隊去年底接獲情資，結合台北市大安警分局、新北市新莊警分局蒐證，本月2日搜索該公司，逮捕奚及7名男子、4名女子，奚稱是員工個人行為，有犯嫌坦承行騙。
警方清查網路對話記錄，初步發現有50逾人受害，已聯繫4人說明，懷疑店家知情抽佣金，將通知查辦，查扣電腦及天道盟太陽會徽章，詢後將奚等12人依詐欺、組織犯罪罪嫌移送法辦。
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