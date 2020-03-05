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受害財損初估200萬 雙北暴力討債團主嫌落網

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導
左起為台北市刑警大隊偵五隊隊長胡玉磊、副大隊長蔡金龍、台北市中正二分局偵查隊長吳添發。記者李隆揆／攝影
左起為台北市刑警大隊偵五隊隊長胡玉磊、副大隊長蔡金龍、台北市中正二分局偵查隊長吳添發。記者李隆揆／攝影

36歲陳姓男子2018年起涉嫌在雙北地區以砸雞蛋、潑鹽酸等手法從事暴力討債，被害者財損總計超過200萬元；警方經數月蒐證，3月3日晚上7時許在台北市信義區將陳及共犯等4人緝捕到案，詢後依恐嚇、妨害自由等罪嫌送辦，後續將持續清查其餘共犯。

據了解，陳男自稱是竹聯幫地堂大哥，以陳男為首的暴力集團，自2018年起在雙北地區流竄，以撒冥紙、砸雞蛋、潑鹽酸的手法，對有借貸行為的被害人進行暴力討債，初步清查受害者達4人，財損至少超過200萬元。

警方調查，該集團曾對台北市中正區一間西裝店進行恐嚇取財，也曾誣陷文山區一間皮包店賣假貨，藉此索取賠償金，除此之外，在新北市也犯下數案；警方3月3日於台北市信義區持票拘提陳嫌及共犯等4人到案，並查獲作案用鐵鎚、斧頭、開山刀數把，詢後依違反恐嚇取財、妨害自由等罪嫌移送台北地檢署偵辦，後續也將持續清查其餘被害人及共犯。

警方表示，為整頓治安、掃除暴力犯罪，北市警3月2日起自辦掃黑專案，為期一週的專案期間，將加強掃蕩不法分子，給社會良好的治安環境。

警方查獲作案用鐵鎚、斧頭、開山刀數把。記者李隆揆／翻攝
警方查獲作案用鐵鎚、斧頭、開山刀數把。記者李隆揆／翻攝

恐嚇 雞蛋

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