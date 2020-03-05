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小酌妹兵團復萌 誘宅男肥羊剝皮海削

聯合晚報 / 記者陳俊智／新北報導

雙北地區有不法集團利用年輕貌美女子設局，假藉約會名義將男子騙到餐廳，再以高額餐酒剝皮海削。檢警調查後，集團銷聲匿跡多年，最近又在新北出現，幕後首腦是當年的奚姓主嫌。警方前天前往板橋等地逮人，除了奚男，另帶回6男3女調查，全案朝詐欺等罪偵辦。

警方調查，不法集團從網路尋找下手對象，發現肥羊後，再派女子用花言巧語稱讚對方灌迷湯，以見面約會名義，將對方帶到配合的餐廳敲詐，2013年被拆穿時，曾被稱為「小酌妹兵團」，近日的犯罪手法如出一轍。

據了解，餐廳將數百元普通紅酒抬高到數千元賣，普通套餐要價一客數千元，不少純情男礙於面子，只好硬著頭皮埋單，付錢之後，女子隨即尿遁閃人。

有被害人為了跟女子約會，狠心刷卡花了數萬元，只換得一場美夢，報案時，忍不住抱怨小手還沒牽到，幾萬元就飛了。

調查人員指出，奚男過去除了詐欺，也曾犯暴力討債、率眾砸酒店等案件，曾被警方列為治平對象。奚男除了被指控詐欺取財，另有違反組織犯罪條例嫌疑，也將一併偵辦。

詐欺 紅酒 新北

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