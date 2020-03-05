聽新聞
test
0:00 / 0:00
小酌妹兵團復萌 誘宅男肥羊剝皮海削
雙北地區有不法集團利用年輕貌美女子設局，假藉約會名義將男子騙到餐廳，再以高額餐酒剝皮海削。檢警調查後，集團銷聲匿跡多年，最近又在新北出現，幕後首腦是當年的奚姓主嫌。警方前天前往板橋等地逮人，除了奚男，另帶回6男3女調查，全案朝詐欺等罪偵辦。
警方調查，不法集團從網路尋找下手對象，發現肥羊後，再派女子用花言巧語稱讚對方灌迷湯，以見面約會名義，將對方帶到配合的餐廳敲詐，2013年被拆穿時，曾被稱為「小酌妹兵團」，近日的犯罪手法如出一轍。
據了解，餐廳將數百元普通紅酒抬高到數千元賣，普通套餐要價一客數千元，不少純情男礙於面子，只好硬著頭皮埋單，付錢之後，女子隨即尿遁閃人。
有被害人為了跟女子約會，狠心刷卡花了數萬元，只換得一場美夢，報案時，忍不住抱怨小手還沒牽到，幾萬元就飛了。
調查人員指出，奚男過去除了詐欺，也曾犯暴力討債、率眾砸酒店等案件，曾被警方列為治平對象。奚男除了被指控詐欺取財，另有違反組織犯罪條例嫌疑，也將一併偵辦。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言