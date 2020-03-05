獨／宅男注意！小酌妹兵團復萌 當心成剝皮餐廳肥羊

雙北地區曾有不法集團利用年輕貌美女子設局，假藉約會名義將純情宅男騙到配合餐廳，再以高額餐酒「剝皮」海削。檢警調查後，集團銷聲匿跡多年，但近期又在新北復萌，且幕後首腦正是當年的奚姓主嫌；警方前天兵分多路前往板橋等地逮人，除了奚男，另帶回6男3女調查，全案朝詐欺等罪偵辦中。

警方調查，該不法集團都是從網路尋找下手對象，發現肥羊後，再派年輕貌美女子用花言巧語稱讚對方灌迷湯，進而以見面約會名義將對方帶到配合的餐廳敲詐，2013年被拆穿時，曾被稱為「小酌妹兵團」，近日復萌的犯罪手法也如出一轍。

據了解，餐廳將一瓶數百元的普通紅酒抬高到數千元賣，普通套餐也要價一客數千元，不少純情男礙於面子，硬著頭皮買單，但付錢之後，女子隨即尿遁閃人，想聯絡也連絡不上。

有被害人為了跟女子約會，狠心刷卡花了數萬元，不過只換得一場美夢，報案時忍不住抱怨「小手還沒牽到，幾萬塊就飛了」。

調查人員指出，奚男過去除了詐欺，也曾犯暴力討債、率眾砸酒店等案件，曾被警方列為治平對象。此次，奚男除了被指控詐欺取財，另有違反組織犯罪條例嫌疑，也將一併偵辦。