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偏僻田間怎麼有人？ 警一盤查竟抓到通緝犯

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
八德警分局在通緝犯章男的機車裡起出改造手槍1把、改造子彈47發，另還有海洛因3包及安非他命。圖／八德警分局提供
八德警分局在通緝犯章男的機車裡起出改造手槍1把、改造子彈47發，另還有海洛因3包及安非他命。圖／八德警分局提供

桃園市八德警分局日前在追查其他案子時，意外在偏僻的田間發現一可疑男子，經盤查後竟發現該名男子因槍砲案遭桃園地檢署發布通緝，當場將其逮捕，更在機車裡起出改造手槍、毒品等證物。

八德警分局四維所所長林俊廷與2名警員許時瑜、林季巖，日前在晚間10點多執行查緝刑案勤務，行經八德區榮興南路附近時，見一名騎乘機車的男子在田間遊蕩，由於地處偏僻路段，又見男子神色慌張、形跡可疑，員警馬上上前盤查，經證該名男子為50多歲的章男，發現章男因槍砲案入獄，去年11月假釋出獄後卻因故未到案，無視法院拘提，2月份被發布通緝。

警方在章男的重型機車車廂內查獲用襪子捆緊藏起的改造手槍1把，另還有改造子彈47發、海洛因3包（53餘公克）、安非他命（42餘公克），章男自稱槍是用來防身用，毒品也是自己吸食，此外他還辯稱不知因槍砲案遭通緝。目前全案經調查後移送地檢署歸案及法辦。

八德警分局在通緝犯章男的機車裡起出改造手槍1把、改造子彈47發，另還有海洛因3包及安非他命。圖／八德警分局提供
八德警分局在通緝犯章男的機車裡起出改造手槍1把、改造子彈47發，另還有海洛因3包及安非他命。圖／八德警分局提供
桃園市八德警分局日前在追查其他案子時，意外在偏僻的田間發現一名可疑男子，經盤查後竟抓到通緝犯。圖／八德警分局提供
桃園市八德警分局日前在追查其他案子時，意外在偏僻的田間發現一名可疑男子，經盤查後竟抓到通緝犯。圖／八德警分局提供

通緝 毒品 假釋

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