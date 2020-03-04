偏僻田間怎麼有人？ 警一盤查竟抓到通緝犯

桃園市八德警分局日前在追查其他案子時，意外在偏僻的田間發現一可疑男子，經盤查後竟發現該名男子因槍砲案遭桃園地檢署發布通緝，當場將其逮捕，更在機車裡起出改造手槍、毒品等證物。

八德警分局四維所所長林俊廷與2名警員許時瑜、林季巖，日前在晚間10點多執行查緝刑案勤務，行經八德區榮興南路附近時，見一名騎乘機車的男子在田間遊蕩，由於地處偏僻路段，又見男子神色慌張、形跡可疑，員警馬上上前盤查，經證該名男子為50多歲的章男，發現章男因槍砲案入獄，去年11月假釋出獄後卻因故未到案，無視法院拘提，2月份被發布通緝。